Снегопады и потепление: прогноз погоды на неделю

В Украине на прошедших выходных прошли сильные морозы и снегопады. В некоторых регионах температура воздуха днем опустилась до 20 градусов мороза, а снегопады парализовали движение на трассах. На этой неделе, прогнозируют синоптики Укргидрометцетра, в стране ожидается незначительное потепление. При этом в субботу, 14 января, снова пройдут метели. Сайт "Сегодня.ua" выяснил, какую погоду ждать украинцам в ближайшие несколько дней.

Прогноз погоды на неделю

Во вторник снег пройдет на всей территории страны, кроме западных областей, сообщает в Укргидрометцетре. При этом температура воздуха не опустится ниже девяти градусов мороза. Холоднее всего в этот день будет на западе – до семи-девяти градусов ниже нуля днем. В центре, на север и в столице столбик термометра достигнет отметки в четыре-шесть градусов мороза. Исключением станет Сумская область – здесь похолодает до семи-девяти градусов.

В Донецкой области – от одного до трех градусов мороза, в Харьковской – от пяти до семи, а в Луганской – от четырех до шести градусов ниже нуля днем. На юге похолодает до пяти градусов мороза, в центре – до четырех-шести градусов.

Прогноз погоды на 10 января. Фото: Укргидрометцетр

11 января на севере, в столице и востоке страны ожидается переменная облачность, на остальной территории пройдет снег. На юге возможно потепление до одного градуса выше нуля днем, при этом вместе со снегом пройдет мокрый дождь. На западе столбик термометра будет колебаться между отметками в пять-семь градусов ниже нуля, в центре – от двух до четырех градусов мороза, на севере и востоке – от трех до пяти.

Прогноз погоды на 11 января. Фото: Укргидрометцетр

В четверг в Украине пройдет небольшой снег. При этом по всей стране, кроме юга, температура воздуха будет колебаться от трех до пяти градусов мороза днем. В Херсонской области пройдет снег с мокрым дождем, а днем потеплеет до одного градуса тепла. 13 января столбик термометра достигнет отметок в два-четыре градуса мороза по все Украине. На западе, в Черниговской и Житомирской областях пройдет снег, на остальной территории – переменная облачность.

Прогноз погоды на 12 января. Фото: Укргидрометцетр

14 января пройдут сильные снегопады на севере, центре и западе страны, а на юге пройдут ливни с мокрым снегом, передают в Укргидрометцетре. При этом ожидается потепление: температура воздуха в южных областях может подняться до двух-трех градусов тепла днем, а на остальной территории – до двух-четырех градусов мороза.

Прогноз погоды на 14 января. Фото: Укргидрометцетр

Синоптики отмечают: январь самый холодный месяц года с устойчивым снежным покровом на большей части Украины, с частыми метелями, гололедом и туманами.

Народный прогноз погоды

10 января почитается память святых из Никомидии, сообщает портал "Синоптик". Наши предки заметили, что погода в этот день указывает на погоду в июле будущего года. Если 10 января случатся снегопады и метели, то в июле будут частые дожди. Если в этот день скирды хлеба были покрыты инеем, это тоже был верный знак того, что будущее лето будет дождливым.

11 января Церковь чтит память 14 тысяч Вифлеемских младенцев. В старину в этот день было принято в сумерках отдыхать на печи и полатях, рассказывая детям сказки и загадывая загадки. Молодежь проводила время на посиделках. Наши предки в этот день следили за ветром и облаками: если ветер дул с севера, а небо при этом было безоблачным, то следовало ожидать мороза.

12 января почитается память святой Анисии. В народе этот день назывался "Анисьи зимние" или "Анисьи Желудочницы". В старину в этот день варили свиные желудки и резали гусей. По внутренностям животных гадали о зиме. Если селезенка была ровной и гладкой, то ожидали зимы суровой. Толстая печень в середине означала, что стужи начнутся с половины зимы, а широкая сторона печени к брюху обещала морозы и перезимья. В народе говорили: "Ко дню Анисьи холода над землей повисли".

13 января отмечается день памяти преподобной Мелании Римляныни. В народе называют этот день "Щедрый вечер". Погода каждого последующего дня соответствовала погоде каждого из двенадцати месяцев. Если в ночь ветер дул южный, то год ожидали жаркий и урожайный. Западный ветер предвещал хорошие надои и обилие рыбы, а восточный — обильный урожай фруктов. Если замечали на окнах лёд, то рассчитывали на обилие мёда. С этого времени день прибывает на час.