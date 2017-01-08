Аэропорты и ж/д вокзалы Украины работают в обычном режиме – Мининфраструктуры

В то же время, по состоянию на 13:00 в Украине действует ограничение на движение транспорта в трех областях – Одесской, Кировоградской и Черкасской

Железнодорожные вокзалы и аэропорты в Украине работают в обычном режиме. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Министерство инфраструктуры.

Ранее ГСЧС сообщала, что по состоянию на 13:00 в Украине действует ограничение на движение транспорта в трех областях – Одесской, Кировоградской и Черкасской.

В этих областях ограничено движение для всех категорий транспортных средств на всех автодорогах общего пользования государственного и местного значения области.

Исключение составляет в Одесской области дорога Киев – Одесса, где ограничено движение только крупногабаритных транспортных средств.

При этом добавляется, что в Днепропетровской области сняли ограничения на движение для всех категорий транспортных средств за исключением грузового и пассажирского транспорта на участке дороги М-23 Кировоград-Кривой Рог-Запорожье.

Также ранее были сняты ограничения на движение транспорта в Херсонской и Николаевской областях.