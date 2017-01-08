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Аэропорты и ж/д вокзалы Украины работают в обычном режиме – Мининфраструктуры http://www.segodnya.ua/img/article/7863/58_main.1483880324.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7863/58_tn.1483880324.jpg Украина В то же время, по состоянию на 13:00 в Украине действует ограничение на движение транспорта в трех областях – Одесской, Кировоградской и Черкасской

Аэропорты и ж/д вокзалы Украины работают в обычном режиме – Мининфраструктуры

Сегодня, 14:55

В то же время, по состоянию на 13:00 в Украине действует ограничение на движение транспорта в трех областях – Одесской, Кировоградской и Черкасской

Ж/Д вокзал. Фото: brusentsov.com
Ж/Д вокзал. Фото: brusentsov.com

Железнодорожные вокзалы и аэропорты в Украине работают в обычном режиме. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Министерство инфраструктуры.

Ранее ГСЧС сообщала, что по состоянию на 13:00 в Украине действует ограничение на движение транспорта в трех областях – Одесской, Кировоградской и Черкасской.

В этих областях ограничено движение для всех категорий транспортных средств на всех автодорогах общего пользования государственного и местного значения области.

Исключение составляет в Одесской области дорога КиевОдесса, где ограничено движение только крупногабаритных транспортных средств.

При этом добавляется, что в Днепропетровской области сняли ограничения на движение для всех категорий транспортных средств за исключением грузового и пассажирского транспорта на участке дороги М-23 Кировоград-Кривой Рог-Запорожье.

Также ранее были сняты ограничения на движение транспорта в Херсонской и Николаевской областях.
погода, аэропорт, вокзал, мининфраструктуры, ГСЧС

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Источник:

УНИАН

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