Афанасьев рассказал о новом отношении к украинцам в ЕС

Бывший узник Кремля, общественный активист Геннадий Афанасьев считает, что за последние несколько лет отношение европейцев к украинцам стало гораздо более уважительным.

Об этом он заявил в интервью "Обозревателю".

"Изменения происходят. И не только в украинцах. Они более глобальны. Например, некоторые говорят: "А что нам с того безвиза?". Знаете, когда я приезжаю за границу и меня там принимают за русского, то я всегда отвечаю: "I hate Russia. F*****g Russia". Слышу в ответ: "Ааа, вы из Украины". И начинают выражать свою поддержку", — сказал Афанасьев.

По словам бывшего узника Кремля, еще несколько лет назад в ответ от европейцев было услышать только про футболиста Андрея Шевченко и боксеров братьев Кличко.

"Мы завоевали это уважение. И люди, которые выезжают за границу, могут это почувствовать", – добавил он.