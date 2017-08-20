Афанасьев рассказал о новом отношении к украинцам в ЕС

Сегодня, 09:31

Бывший политзаключенный отмечает более уважительное отношение к украинцам в Европе

Геннадий Афанасьев. Фото: wikipedia
Геннадий Афанасьев. Фото: wikipedia

Бывший узник Кремля, общественный активист Геннадий Афанасьев считает, что за последние несколько лет отношение европейцев к украинцам стало гораздо более уважительным.

Об этом он заявил в интервью "Обозревателю".

"Изменения происходят. И не только в украинцах. Они более глобальны. Например, некоторые говорят: "А что нам с того безвиза?". Знаете, когда я приезжаю за границу и меня там принимают за русского, то я всегда отвечаю: "I hate Russia. F*****g Russia". Слышу в ответ: "Ааа, вы из Украины". И начинают выражать свою поддержку", — сказал Афанасьев.

По словам бывшего узника Кремля, еще несколько лет назад в ответ от европейцев было услышать только про футболиста Андрея Шевченко и боксеров братьев Кличко.

"Мы завоевали это уважение. И люди, которые выезжают за границу, могут это почувствовать", – добавил он.
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