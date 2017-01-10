Агент: "Милевскому нравятся девушки постарше. С несовершеннолетними он не общается"

Украинский футболист не попадает в секс-скандалы, потому что хорошо прячется

Александр Панков, агент нападающего "Тосно" Артема Милевского, немного рассказал о личной жизни футболиста.

"Секс-скандалы с Милевским? Прячется хорошо. Он знает правила. С несовершеннолетними он не общается. Вообще, Артему нравятся девушки, которым 28-29 лет. Это его концепция. Он любит сложившихся личностей. Атрем не представляет себя с девушкой 20 или 22 лет, как он говорит.

Ему интересны девушки с чувством юмора, которые умеют вести диалог, а не только красиво выглядеть. Поэтому он любит девушек постарше, что вполне естественно", – цитирует Панкова журнал "Футбол".