Агент: "Милевскому нравятся девушки постарше. С несовершеннолетними он не общается"
Украинский футболист не попадает в секс-скандалы, потому что хорошо прячется
Александр Панков, агент нападающего "Тосно" Артема Милевского, немного рассказал о личной жизни футболиста.
"Секс-скандалы с Милевским? Прячется хорошо. Он знает правила. С несовершеннолетними он не общается. Вообще, Артему нравятся девушки, которым 28-29 лет. Это его концепция. Он любит сложившихся личностей. Атрем не представляет себя с девушкой 20 или 22 лет, как он говорит.
Ему интересны девушки с чувством юмора, которые умеют вести диалог, а не только красиво выглядеть. Поэтому он любит девушек постарше, что вполне естественно", – цитирует Панкова журнал "Футбол".
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