Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Последние новости Украины
Агент: "Милевскому нравятся девушки постарше. С несовершеннолетними он не общается" http://www.segodnya.ua/img/article/7869/7_main.1484053170.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7869/7_tn.1484053170.jpg Украина Украинский футболист не попадает в секс-скандалы, потому что хорошо прячется

Агент: "Милевскому нравятся девушки постарше. С несовершеннолетними он не общается"

Сегодня, 14:59

Украинский футболист не попадает в секс-скандалы, потому что хорошо прячется

Фото Instagram
Фото Instagram

Александр Панков, агент нападающего "Тосно" Артема Милевского, немного рассказал о личной жизни футболиста.

"Секс-скандалы с Милевским? Прячется хорошо. Он знает правила. С несовершеннолетними он не общается. Вообще, Артему нравятся девушки, которым 28-29 лет. Это его концепция. Он любит сложившихся личностей. Атрем не представляет себя с девушкой 20 или 22 лет, как он говорит.

Ему интересны девушки с чувством юмора, которые умеют вести диалог, а не только красиво выглядеть. Поэтому он любит девушек постарше, что вполне естественно", – цитирует Панкова журнал "Футбол".
футбол, Артем Милевский

Вы сейчас просматриваете новость "Агент: "Милевскому нравятся девушки постарше. С несовершеннолетними он не общается"". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Футбол 24

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина

Артем Милевский. Фото Instagram

Артем Милевский проводит Рождество в тренажерном зале (фото)

7 Января, 10:53

Украинский нападающий "Тосно" поддерживает форму за неделю до начала сборов

Украина

Фото Instagram

Милевский не удержался и спел в ночном клубе

3 Января, 13:02

Экс-игрок сборной Украины отдыхает в Доминикане

Украина

Артем Милевский. Фото Instagram

Артем Милевский "подгорел" на шезлонге у бара в Доминикане (фото)

2 Января, 22:08

Экс-нападающий "Динамо" и сборной Украины во время паузы во втором дивизионе чемпионата России уехал в теплые края

Мир

Артем Милевский в самолете по дороге на отдых. Фото Instagram

Артем Милевский с пляжа поздравил всех с Новым годом

31 Декабря 2016, 18:17

Футболист проводит свой отпуск в Доминиканской республике

Мир

Фото Instagram

Карьерный рост по-русски: играющий в "Тосно" Милевский пересел на метро (фото)

22 Декабря 2016, 16:03

Экс-игрок сборной Украины передвигается на общественном транспорте

Футбол

Артем Милевский. Фото Instagram

Отпуск в разгаре: Милевский показал фото из ресторана

16 Декабря 2016, 15:30

Экс-игрок сборной Украины отдыхает во время паузы в чемпионате второго дивизиона России

Футбол

Артем Милевский подарил Виктору Леоненко чайник

5 Декабря 2016, 13:23

Нападающий "Тосно" стал гостем программы "Великий футбол"

Футбол

Артем Милевский. Фото Instagram

Артем Милевский: "Надеюсь, что Ярмоленко все-таки продадут"

5 Декабря 2016, 10:40

Бывший форвард "Динамо" считает, что киевлянам надо отпустить своего лидера

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.