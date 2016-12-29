Агент рассказал об интересе к футболисту "Динамо" со стороны английских клубов

Футбольный агент Гильда Руис, представляющая интересы нападающего киевского "Динамо" Дерлиса Гонсалеса, сообщила о том, что в услугах его клиента заинтересованы несколько английских клубов, информирует hoy.com.py.

О каких именно клубах идет речь, Руис не уточнила, но дала понять, что говорить о каких-то более менее вероятных вариантах трансфера Гонсалеса пока рано, поскольку конкретных предложений по футболисту в данный момент нет и, судя по всему, если парагваец и покинет "Динамо", то произойдет это не раньше летнего трансферного окна.

В текущем сезоне Дерлис Гонсалес провел в составе "Динамо" 18 матчей, в которых забил 4 гола.