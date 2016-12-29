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Агент рассказал об интересе к футболисту "Динамо" со стороны английских клубов http://www.segodnya.ua/img/article/7841/62_main.1482995919.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7841/62_tn.1482995919.jpg Украина Трансфер может состояться не раньше лета

Агент рассказал об интересе к футболисту "Динамо" со стороны английских клубов

Сегодня, 11:41

Трансфер может состояться не раньше лета

Агент рассказал об интересе к футболисту "Динамо" со стороны английских клубов

Футбольный агент Гильда Руис, представляющая интересы нападающего киевского "Динамо" Дерлиса Гонсалеса, сообщила о том, что в услугах его клиента заинтересованы несколько английских клубов, информирует hoy.com.py.

О каких именно клубах идет речь, Руис не уточнила, но дала понять, что говорить о каких-то более менее вероятных вариантах трансфера Гонсалеса пока рано, поскольку конкретных предложений по футболисту в данный момент нет и, судя по всему, если парагваец и покинет "Динамо", то произойдет это не раньше летнего трансферного окна.

В текущем сезоне Дерлис Гонсалес провел в составе "Динамо" 18 матчей, в которых забил 4 гола.
футбол, чемпионат Украины, чемпионат Англии, Динамо Киев, Дерлис Гонсалес

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Источник:

Dynamo.kiev.ua

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