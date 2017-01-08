Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Последние новости Украины
Агент Ярмоленко: "Вариант с Россией исключен" http://www.segodnya.ua/img/article/7864/35_main.1483908939.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7864/35_tn.1483908939.jpg Украина Вадим Шаблий оценил возможный трансфер лидера "Динамо" зимой

Агент Ярмоленко: "Вариант с Россией исключен"

Сегодня, 22:52

Вадим Шаблий оценил возможный трансфер лидера "Динамо" зимой

Андрей Ярмоленко может сменить клуб. Фото AFP
Андрей Ярмоленко может сменить клуб. Фото AFP

Агент Вадим Шаблий отметил, что полузащитник киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко точно не окажется в чемпионате России. Интерес к 27-летнему Ярмоленко приписывают целому ряду европейских клубов на протяжении нескольких трансферных окон.

"Это зависит не только от меня и игрока, но и от клуба, – оценил возможность трансфера игрока зимой Шаблий. – Если будет достойное предложение клубу, думаю, он куда-то перейдет. Вариант с Россией исключен".
футбол, Динамо Киев, Андрей Ярмоленко

Вы сейчас просматриваете новость "Агент Ярмоленко: "Вариант с Россией исключен"". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ИТАР-ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.