Аласания стал главой правления Национальной общественной телерадиокомпании

Вчера, 18:42

В ноябре 2016 года Зураб Аласания ушел в отставку с должности генерального директора Национальной телекомпании Украины

Зураб Аласания. Фото: m.day.kyiv.ua
Зураб Аласания. Фото: m.day.kyiv.ua

Зураб Аласания стал главой правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины. Об этом в Facebook сообщил член наблюдательного совета НОТУ Геннадий Глибовицкий.

"Зураб Аласания – Глава правления НОТУ", – написал он.

Напомним 1 ноября 2016 года Зураб Аласания заявил, что уходит в отставку с должности генерального директора Национальной телекомпании Украины.
Украина, Аласания, общественное телевидение, НОТУ

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"Сегодня"

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