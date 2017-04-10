Аласания стал главой правления Национальной общественной телерадиокомпании
В ноябре 2016 года Зураб Аласания ушел в отставку с должности генерального директора Национальной телекомпании Украины
Зураб Аласания стал главой правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины. Об этом в Facebook сообщил член наблюдательного совета НОТУ Геннадий Глибовицкий.
"Зураб Аласания – Глава правления НОТУ", – написал он.
Напомним 1 ноября 2016 года Зураб Аласания заявил, что уходит в отставку с должности генерального директора Национальной телекомпании Украины.
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