Аласания стал главой правления Национальной общественной телерадиокомпании Вчера, 18:42 Просмотров: ...

В ноябре 2016 года Зураб Аласания ушел в отставку с должности генерального директора Национальной телекомпании Украины

Зураб Аласания. Фото: m.day.kyiv.ua

Зураб Аласания стал главой правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины. Об этом в Facebook сообщил член наблюдательного совета НОТУ Геннадий Глибовицкий. "Зураб Аласания – Глава правления НОТУ", – написал он. Напомним 1 ноября 2016 года Зураб Аласания заявил, что уходит в отставку с должности генерального директора Национальной телекомпании Украины.