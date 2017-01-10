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Александр Долгополов попал в Золотую команду в Австралии http://www.segodnya.ua/img/article/7868/86_main.1484050679.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7868/86_tn.1484050679.jpg Украина На теннисист сыграет на выставочном турнире в Аделаиде

Александр Долгополов попал в Золотую команду в Австралии

Сегодня, 14:11

На теннисист сыграет на выставочном турнире в Аделаиде

Александр Долгополов. Фото AFP
Александр Долгополов. Фото AFP

Украинский теннисист Александр Долгополов присоединился к списку теннисистов, которые в этом году сыграют на трехдневном выставочном турнире World Tennis Challenge в Аделаиде.

Все участники разделены на три группы (Красная команда, Синяя команда и Золотая команда), а помимо действующих игроков в одиночном и парном разрядах на корт выйдут и легенды тенниса.

Долгополов попал в Золотую команду и составил компанию Марку Филиппуссису и паре Джон Пирс / Хенри Континен. За Красную команду сыграют Сэм Куэрри, Фабрис Санторо и братья Брайаны, а за Синюю команду – Томаш Бердых, Горан Иванишевич и Даниэль Нестор / Эдуар Роже-Васслен.

Наш теннисист проведет свой первый поединок завтра против Сэма Куэрри.
теннис, теннисист, Александр Долгополов

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Источник:

Большой теннис Украины

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