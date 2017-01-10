Александр Долгополов попал в Золотую команду в Австралии
На теннисист сыграет на выставочном турнире в Аделаиде
Украинский теннисист Александр Долгополов присоединился к списку теннисистов, которые в этом году сыграют на трехдневном выставочном турнире World Tennis Challenge в Аделаиде.
Все участники разделены на три группы (Красная команда, Синяя команда и Золотая команда), а помимо действующих игроков в одиночном и парном разрядах на корт выйдут и легенды тенниса.
Долгополов попал в Золотую команду и составил компанию Марку Филиппуссису и паре Джон Пирс / Хенри Континен. За Красную команду сыграют Сэм Куэрри, Фабрис Санторо и братья Брайаны, а за Синюю команду – Томаш Бердых, Горан Иванишевич и Даниэль Нестор / Эдуар Роже-Васслен.
Наш теннисист проведет свой первый поединок завтра против Сэма Куэрри.
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