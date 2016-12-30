Александр Нойок – лучший футболист "Динамо" в 2016 году

Минское "Динамо" подвело завершило голосование на лучшего футболиста года. Оно состояло из трех частей – опроса среди работников клубов и тренерского состава динамовской академии (36 человек), опроса среди спортивных журналистов Беларуси (26 человек), опроса среди болельщиков (2500 человек).

По итогам голосования, лучшим футболистом минского "Динамо" назван украинский полузащитник Александр Нойок. Он всего на два балла обошел Владимира Хващинского.

В этом сезоне Нойок выходил на поле в 29 матчах, сделал две голевые передачи и заработал пять желтых карточек.