Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Александр Шовковский: "Прощальные матчи в декабре не делаются" http://www.segodnya.ua/img/article/7819/20_main.1482397543.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7819/20_tn.1482397543.jpg Украина Вратарь завершил карьеру в конце этого года

Александр Шовковский: "Прощальные матчи в декабре не делаются"

Сегодня, 11:00

Вратарь завершил карьеру в конце этого года

Александр Шовковский
Александр Шовковский. Автор фото: Юрий Кузнецов, "Сегодня"

Бывший голкипер киевского "Динамо" Александр Шовковский, прокомментировал высказывания о том, что нужно было сделать ему прощальный матч.

"Читаю высказывания "специалистов" и "экспертов" и диву даюсь. Наверное, они все живут в другой стране. Стране, где нет зимы и минусовой температуры, где с повреждениями можно выходить на футбольное поле играть.

Я играл при минусовой температуре – удовольствие не из приятных.

И был на стадионе, чтобы поддерживать свою команду при минусовой температуре...

Люди!!! Матчи, а тем более прощальные в декабре не делаются!!!"

Напомним, Шовковский решил завершить карьеру в конце этого года.
футбол, Александр Шовковский, вратарь, Динамо Киев

Вы сейчас просматриваете новость "Александр Шовковский: "Прощальные матчи в декабре не делаются"". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Facebook

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Футбол

Шовковский с дочкой. Фото Facebook

Шовковский проиграл бывшей жене суд за ребенка

17 Декабря, 13:34

Печерский районный суд Киева определил, что 7-летняя дочь футболиста Александра должна проживать с мамой

Футбол

Фото Instagram

Срна - Шовковскому: "Спасибо тебе за многолетнее бескомпромиссное соперничество на поле"

13 Декабря, 16:54

Хорватский футболист "Шахтера" пожелал удачи завершившему карьеру игроку "Динамо"

Футбол

Александр Шовковский

Легендарный вратарь Александр Шовковский завершил карьеру: "Все имеет свое начало и свой конец"

12 Декабря, 22:20

Легендарный голкипер киевского "Динамо" и сборной Украины принял решение завершить карьеру футболиста

Футбол

Сергей Ребров. Фото AFP

Ребров: "У Шовковского прощальный матч? Пригласите на этот поединок и меня"

5 Декабря, 18:42

Наставник "Динамо" не планирует ротации на матч ЛЧ против "Бешикташа" - будут играть сильнейшие

Новости

Александр Шовковский. 636 матчей в "Динамо" за 23 года

Реакция фанов на завершение карьеры Шовковского: "Дайте ему сыграть с "Шахтером", заслужил"

11 Ноября, 10:22

Легендарный вратарь "Динамо", скорее всего, не будет продлевать контракт, который истекает в конце года

Новости

Александр Шовковский. Фото facebook

Шовковский не хочет быть обузой для "Динамо"

9 Ноября, 21:37

Многолетний вратарь киевского клуба не будет продлевать контракт, заканчивающийся в конце года

Футбол

Александр Шовковский и Максим Коваль. Фото ФК "Динамо"

Коваль: "Злился, когда играл Шовковский, а не я, но не хотел бы, чтобы он заканчивал карьеру"

8 Ноября, 12:57

Александр Шовковский добился таких высот, которые в Украине покорялись только Шевченко и Реброву

Футбол

Александр Шовковский. Фото AFP

41-летний Шовковский - наименее травмоопасный игрок в "Динамо"

5 Ноября, 12:45

В столичном клубе провели специальный тест, оценивающий склонность футболистов к травмам

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.