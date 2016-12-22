Александр Шовковский: "Прощальные матчи в декабре не делаются"

Бывший голкипер киевского "Динамо" Александр Шовковский, прокомментировал высказывания о том, что нужно было сделать ему прощальный матч.

"Читаю высказывания "специалистов" и "экспертов" и диву даюсь. Наверное, они все живут в другой стране. Стране, где нет зимы и минусовой температуры, где с повреждениями можно выходить на футбольное поле играть.



Я играл при минусовой температуре – удовольствие не из приятных.



И был на стадионе, чтобы поддерживать свою команду при минусовой температуре...



Люди!!! Матчи, а тем более прощальные в декабре не делаются!!!"

Напомним, Шовковский решил завершить карьеру в конце этого года.