Александр Шовковский: "Прощальные матчи в декабре не делаются"
Вратарь завершил карьеру в конце этого года
Бывший голкипер киевского "Динамо" Александр Шовковский, прокомментировал высказывания о том, что нужно было сделать ему прощальный матч.
"Читаю высказывания "специалистов" и "экспертов" и диву даюсь. Наверное, они все живут в другой стране. Стране, где нет зимы и минусовой температуры, где с повреждениями можно выходить на футбольное поле играть.
Я играл при минусовой температуре – удовольствие не из приятных.
И был на стадионе, чтобы поддерживать свою команду при минусовой температуре...
Люди!!! Матчи, а тем более прощальные в декабре не делаются!!!"
Напомним, Шовковский решил завершить карьеру в конце этого года.
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