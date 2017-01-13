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Анатолий Тимощук нашел свою "точку G" http://www.segodnya.ua/img/article/7881/20_main.1484327267.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7881/20_tn.1484327267.jpg Украина Украинский футболист занялся йогой

Анатолий Тимощук нашел свою "точку G"

Сегодня, 19:07

Украинский футболист занялся йогой

Тимощук пока не определился со своим будущим. Фото Instagram
Тимощук пока не определился со своим будущим. Фото Instagram

Бывший капитан сборной Украины Анатолий Тимощук пока не может определиться со своим будущим. По слухам, Тимощук ведет переговоры с питерским "Зенитом", за который ранее выступал.

То ли он станет помощником Луческу в главной команде, то ли будет играющим тренером в "Зените-2".

Паузу в футбольной карьере Тимощук заполняет йогой. О чем делится с читателями в соцсетях.

"Нашел свою точку G. Гравитация-притяжение к поверхности Земли", – подписал фото футболист.

"Брат ты как всегда в порядке",ружище, ты что творишь", "Силен и гибок мой друг!" – комментируют пользователи фотографию Тимощука.
йога, футболист, Анатолий Тимощук

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Источник:

Сегодня|Спорт

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