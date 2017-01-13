Анатолий Тимощук нашел свою "точку G"

Бывший капитан сборной Украины Анатолий Тимощук пока не может определиться со своим будущим. По слухам, Тимощук ведет переговоры с питерским "Зенитом", за который ранее выступал.

То ли он станет помощником Луческу в главной команде, то ли будет играющим тренером в "Зените-2".

Паузу в футбольной карьере Тимощук заполняет йогой. О чем делится с читателями в соцсетях.

"Нашел свою точку G. Гравитация-притяжение к поверхности Земли", – подписал фото футболист.

"Брат ты как всегда в порядке", "Дружище, ты что творишь", "Силен и гибок мой друг!" – комментируют пользователи фотографию Тимощука.