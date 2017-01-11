Анатолий Тимощук посетил хоккейный матч в Питере с тренером "Зенита"

Бывший игрок сборной Украины, скорее всего, будет работать в российской команде

Бывший капитан сборной Украины Анатолий Тимощук вместе с главным тренером "Зенита-2" Владиславом Радимовым посетили матч регулярного чемпионата КХЛ между СКА и "Авангардом".

Напомним, появилась информация, что Тимощук принял предложение "Зенита" войти в тренерский штаб российской команды. Соглашение Тимощука будет рассчитано на полтора года.

37-летний футболист выступал за "Зенит" в 2007–2009 и 2013–2015 годах. А прошлый сезон провел в Казахстане за "Кайрат".