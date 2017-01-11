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Анатолий Тимощук посетил хоккейный матч в Питере с тренером "Зенита" http://www.segodnya.ua/img/article/7874/29_main.1484167047.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7874/29_tn.1484167047.jpg Украина Бывший игрок сборной Украины, скорее всего, будет работать в российской команде

Анатолий Тимощук посетил хоккейный матч в Питере с тренером "Зенита"

Сегодня, 22:35

Бывший игрок сборной Украины, скорее всего, будет работать в российской команде

Тимощук провел 144 матча в футболке национальной команды. Фото AFP
Тимощук провел 144 матча в футболке национальной команды. Фото AFP

Бывший капитан сборной Украины Анатолий Тимощук вместе с главным тренером "Зенита-2" Владиславом Радимовым посетили матч регулярного чемпионата КХЛ между СКА и "Авангардом".

Напомним, появилась информация, что Тимощук принял предложение "Зенита" войти в тренерский штаб российской команды. Соглашение Тимощука будет рассчитано на полтора года.

37-летний футболист выступал за "Зенит" в 2007–2009 и 2013–2015 годах. А прошлый сезон провел в Казахстане за "Кайрат".

Только СКА и только победа #недубаи#кхл#коньогонь#ска#хоккей#

Фото опубликовано Влад Радимов (@radimov02)

футболист, Анатолий Тимощук, Зенит Санкт-Петербург

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Источник:

Сегодня|Спорт

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