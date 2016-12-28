Андрей Саулов: "Появляется все больше и больше возможностей для лечения больных раком легкого"

Повышение заболеваемости раком легких отмечается сегодня во всех странах мира. Из редкой болезни начала текущего столетия этот недуг превратился в бич нашего времени: по смертности вышел на первое место среди мужчин и на четвертое среди женщин.

Успешное лечение рака легких возможно в случае выявления его на раннем этапе. Исследования подтверждают, что специальный скрининг — проведение компьютерной томографии (КТ) — позволяет обнаружить болезнь в начальной стадии и снизить смертность на 20%. Однако проблема раннего выявления стоит очень остро: в Украине отсутствует государственная программа скрининга. Поскольку рак легких вначале протекает бессимптомно, многие пациенты обращаются за помощью к специалистам, когда уже видны явные признаки болезни: кровохарканье, кашель, одышка, боль за грудиной, общая слабость, потеря веса. В таких случаях врачи часто диагностируют "запущенную" опухоль, когда речь идет уже о 3--4-й стадии.

Что такое "запущенный" рак легких? Это состояние, при котором опухоль выходит за пределы легкого: поражает органы средостения (сосуды, перикард, трахею, пищевод), лимфатические узлы средостения либо имеет отдаленное распространение (плевра, костный скелет, печень, надпочечники, головной мозг, второе легкое, отдаленные нерегионарные лимфоузлы). Такие случаи специалисты расценивают как неоперабельные либо условно операбельные.

Сегодня, когда ученые "проникли" в геном злокачественных опухолей, уже определен круг методов, которые могут помочь людям с распространенными стадиями рака легкого. Такие пациенты в основном кандидаты на консервативное лечение: химиотерапия, либо сочетанная химиолучевой терапии, таргетной терапии.

О специальных таргетных препаратах рассказывает клинический онколог Больницы израильской онкологии LISOD Андрей Саулов: "Таргетные препараты (от англ. target — цель, мишень) воздействуют на опухолевые клетки при определенном рецепторе либо мутированном гене. Их эффективность не только не уступает по эффективности химиотерапии, но в большинстве случаев превышает ее. При различных вариантах рака легкого могут использоваться разные таргетные препараты. К сожалению, сейчас в Украине представлено небольшое количество этих лекарств по сравнению с зарубежными странами. Однако с каждым годом в нашей стране их спектр расширяется. Мы успешно применяем такие препараты, как Эрлотиниб, Гефитиниб, Бевацизумаб, Кризотиниб".

Врачи и ученые утверждают, что перспектива лечения больных с продвинутыми стадиями рака легкого в развитии иммунотерапии и изучении новых генетических механизмов возникновения злокачественных опухолей. "Радует, что в Украине уже зарегистрирован новый препарат Пембролизумаб, который доказал наибольшую эффективность при продвинутых стадия рака легких во всем мире", — говорит Андрей Саулов.

Таким образом, появляется все больше возможностей для лечения больных раком легкого. С помощью новейших таргетных препаратов можно существенно продлить жизнь и улучшить качество жизни даже при "запущенном" заболевании. Однако полное излечение на поздних стадиях пока невозможно. Именно поэтому так важен скрининг, позволяющий выявить болезнь на этапе, когда шансы на успех лечения высоки.