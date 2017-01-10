Андрей Шевченко – о новом формате чемпионата мира

В понедельник швейцарском Цюрихе состоялось награждение премиями ФИФА лучших футболистов и тренеров 2016 года. На церемонии присутствовал главный тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко.

- Расскажите о своих впечатлениях от этого мероприятия?

- Я с удовольствием откликнулся на приглашение ФИФА принять участие в этом награждении. Впечатления очень положительные: по сравнению с предыдущими сезонами, в этом году собралось очень много футбольных людей, мне было приятно встретить старых знакомых, пообщаться с Кафу, со Звонимиром Бобаном. Он, как и Марко ван Бастен, и многие другие бывшие игроки, сейчас работает в структуре международной федерации, и это признак нового времени, признак изменений в этом учреждении.

- Среди Ваших коллег-тренеров были интересные личности?

- Да, конечно, были самые лучшие, это же вручения призов в мировой номинации. Я пообщался с Клаудио Раньери, Алексом Фергюссоном. Мы разговаривали, наверное, больше получаса.

- Не секрет, что Вам говорил сэр Алекс?

- Фергюссон вспомнил Лобановского, он в разговоре со мной отметил тот огромный вклад, который сделал Валерий Васильевич в развитие игры. Мне было очень приятно это слышать. Ну а Клаудио мы поздравили с победой, я за него голосовал. Это невероятно удачный год для Раньери, он сделал то, что казалось абсолютно невозможным – победил в одной из сильнейших лиг мира по маленькой командой без звезд. Это возвращает нас всех к сути самого футбола – в этой игре побеждают не только деньги, как это может показаться сегодня, а прежде всего те, кто больше хочет победить. Так же заслуженно получил свой приз Криштиану Роналду. Это очень успешный год в его карьере. Он завоевал главные титулы, и, что очень важно, продемонстрировал удивительную стабильность. Провести 80 матчей на таком высоком уровне – это большое достижение. Я рад, что награду получил Фалькао, он своей карьерой и мастерством действительно изменил игру. Он талантливый и трудолюбивый игрок, феномен.

- Что скажете о расширении количества участников чемпионата мира?

- Все, с кем я общался, очень одобрительно восприняли это новшество. Расширение чемпионата мира до 48 команд – это шаг, направленный на развитие игры, это мотивация для средних команд прогрессировать, ведь они теперь будут иметь реальный шанс на участие в финальной части Мундиаля. В этом решении чувствуется новый подход, который применяют сейчас в ФИФА для решения глобальных футбольных проблем.