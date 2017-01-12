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Андрей Стрихарский: Мы обязаны обеспечить поддержку и развитие программ детского творчества

Актуально

Сегодня, 11:01

Андрей Стрихарский: Мы обязаны обеспечить поддержку и развитие программ детского творчества

Все без исключения дети нуждаются в поддержке и развитии своих творческих способностей. А для детей с особыми потребностями творчество должно стать неотъемлемой частью повседневной жизни. Обучение различным методам и техникам творчества очень важно для таких детей, ведь способствует их самовыражению и развитию.

Именно поэтому меценат Андрей Стрихарский, глава наблюдательного совета девелоперской компании "Статус Групп", поддержал проведение мастер-класса по живописи и восприятию искусства для учеников школы-интерната №12 в Дарницком районе.

Как известно, Андрей Стрихарский уже давно активно поддерживает и всеми доступными способами помогает программам развития творчества в детских домах и школах-интернатах.

Глава Наблюдательного совета "Статус Групп" отметил, что возглавляемая им компания является социально ответственной организацией, которая всегда очень трепетно относилась к судьбам детей. Он еще раз напомнил участникам мероприятия, что чужих детей не бывает. И обычные дети, и дети с особенными потребностями нуждаются в заботе и всесторонней опеке. И если благодаря таким мастер-классам по арт-терапии можно хоть немного помочь этим детям и вселить в них надежду на нормальную здоровую жизнь – его работа будет не напрасной.

Приглашенные художественные работники рассказали детям об искусстве живописи и немного приоткрыли секреты своего мастерства. Также детям были переданы для дальнейших   занятий современные материалы для творчества: разноцветная полимерная глина, различные краски и прочие принадлежности для рисования, лепки и других увлекательных занятий.

После окончания мастер-класса каждый ребенок получил от Андрея Стрихарского сладкие презенты в честь наступающих новогодних праздников.

Воспитатели и педагоги школы тоже не остались без "подарка". Им был презентован новый рупор для того, чтобы удобнее было собирать детей на площадке. Этот оригинальный подарок    был встречен улыбками и аплодисментами участников мероприятия.

И несомненно, что тот декабрьский день, несмотря на  сумрачную и серую погоду за окном, для воспитанников интерната №12 наполнился новыми яркими красками!
Андрей, мероприятия, материалы, меценат, полимерная глина

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