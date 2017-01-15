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Андрей Ярмоленко: "В Россию я точно не поеду" http://www.segodnya.ua/img/article/7884/12_main.1484500799.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7884/12_tn.1484500799.jpg Украина Лидер киевского "Динамо" готов сменить команду

Андрей Ярмоленко: "В Россию я точно не поеду"

Сегодня, 19:18

Лидер киевского "Динамо" готов сменить команду

Андрей Ярмоленко готов уйти
Андрей Ярмоленко готов уйти. Автор фото: Анастасия Искрицкая, "Сегодня"

- Как воспринял слова Реброва о том, что Ярмоленко уже пора менять чемпионат?

- Сергей Станиславович знает мою позицию, он знает, что я хочу уйти в другой чемпионат. Об этом знает и президент клуба. Но я повторюсь: никогда не ходил и не плакал, что меня не отпускают, и не собираюсь этого делать. Бывали, конечно, всякие ситуации, но пусть будет так, как будет. Я привык просто работать, отдавать все силы своей команде. А как там уже получится – посмотрим.

- Какова вероятность, что Ярмоленко покинет "Динамо" уже этой зимой?

- Пока не особо хочу говорить на эту тему. Не хочется ничего обсуждать, не хочется комментировать слухи. У меня есть контракт с "Динамо". А если кто-то захочет приобрести футболиста Ярмоленко, то пусть общается с президентом нашего клуба.

- А что думаешь по поводу повышенного интереса турецких клубов к украинским футболистам, который возник в это трансферное окно?

- Да, сложно было не заметить такой интерес... Очень рад за Караваева, который перешел в "Фенербахче". Мы с ним списывались, и я его поздравил с такими изменениями в карьере. Считаю, что для него это огромный шаг вперед.

- Но для Ярмоленко чемпионат Турции – это, наверное, не вариант...

- Не вариант. На данный момент – точно.

- Ваш агент, Вадим Шаблий, признался, что вы ему сказали: "В Россию я не поеду". Такая позиция связана с политической ситуацией или с уровнем чемпионата России?

- В первую очередь, с политической ситуацией. Чемпионат России, конечно, сейчас повыше уровнем украинской лиги, но из-за того, что сейчас происходит, я туда точно не поеду.
футбол, футболист, Динамо Киев, Андрей Ярмоленко

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Источник:

Dynamo.kiev.ua

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