Английский "Вест Хэм" заинтересован в капитане "Шахтера" Дарио Срне – СМИ

Во время зимнего трансферного окна англичане проявляют заинтересованность в хорватском защитнике

Капитан "Шахтера" Дарио Срна может перейти в чемпионат Англии, утверждает Dailystar. 34-летний хорват входит в сферу интересов "Вест Хэма". На подписании контракта с игроком настаивает главный тренер "молотобойцев" Славен Билич, который является приятелем футболиста.

Лондонцы намерены включиться в борьбу за Срну, если он не договорится о переходе в "Барселону". Ранее сообщалось, что защитник не может согласовать условия личного контракта с каталонцами.

Сам Дарио недавно в социальной сети разместил фото, на котором он в отпуске в футболке "Шахтера".