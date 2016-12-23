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Английский "Вест Хэм" заинтересован в капитане "Шахтера" Дарио Срне – СМИ http://www.segodnya.ua/img/article/7823/47_main.1482483513.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7823/47_tn.1482483513.jpg Украина Во время зимнего трансферного окна англичане проявляют заинтересованность в хорватском защитнике

Английский "Вест Хэм" заинтересован в капитане "Шахтера" Дарио Срне – СМИ

Сегодня, 10:56

Во время зимнего трансферного окна англичане проявляют заинтересованность в хорватском защитнике

Дарио Срна (в центре) в компании партнеров по сборной Хорватии проводит отпуск в ОАЭ. Фото Instagram
Дарио Срна (в центре) в компании партнеров по сборной Хорватии проводит отпуск в ОАЭ. Фото Instagram

Капитан "Шахтера" Дарио Срна может перейти в чемпионат Англии, утверждает Dailystar. 34-летний хорват входит в сферу интересов "Вест Хэма". На подписании контракта с игроком настаивает главный тренер "молотобойцев" Славен Билич, который является приятелем футболиста.

Лондонцы намерены включиться в борьбу за Срну, если он не договорится о переходе в "Барселону". Ранее сообщалось, что защитник не может согласовать условия личного контракта с каталонцами.

Сам Дарио недавно в социальной сети разместил фото, на котором он в отпуске в футболке "Шахтера".
чемпионат Англии, Шахтер Донецк, Дарио Срна , Вест Хэм, Славен Билич

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Источник:

Сегодня|Спорт

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