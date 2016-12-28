Анна Кравец в белом бикини засмотрелась на Персидский залив (фото)

Украинский нападающий "Гранады" Артем Кравец с женой Анной проводит отпуск в Дубае. Пара уже успела посетить модный клуб Billionaire Mansion, а также сходить в местный зоопарк и прокатиться на "Феррари". Сегодня Анна в одной из социальных сетей разместила фото, где смотрит на воды Персидского залива.

Напомним, что "Гранада" занимает предпоследнее место в чемпионате Испании, а Артем Кравец – лучший бомбардир команды в нынешнем сезоне. На его счету четыре мяча в 14-ти матчах в Примере. Также Артем забил три гола в отборе на ЧМ-2018 в составе сборной Украины.

Жена Артема Кравца восхитила шикарной фигурой (фото)