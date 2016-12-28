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Анна Кравец в белом бикини засмотрелась на Персидский залив (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7836/14_main.1482851960.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7836/14_tn.1482851960.jpg Украина Жена украинского футболиста порадовала подписчиков новым фото в Instagram

Анна Кравец в белом бикини засмотрелась на Персидский залив (фото)

Вчера, 17:07

Жена украинского футболиста порадовала подписчиков новым фото в Instagram

Анна Кравец. Фото Instagram
Анна Кравец. Фото Instagram

Украинский нападающий "Гранады" Артем Кравец с женой Анной проводит отпуск в Дубае. Пара уже успела посетить модный клуб Billionaire Mansion, а также сходить в местный зоопарк и прокатиться на "Феррари". Сегодня Анна в одной из социальных сетей разместила фото, где смотрит на воды Персидского залива.

Напомним, что "Гранада" занимает предпоследнее место в чемпионате Испании, а Артем Кравец – лучший бомбардир команды в нынешнем сезоне. На его счету четыре мяча в 14-ти матчах в Примере. Также Артем забил три гола в отборе на ЧМ-2018 в составе сборной Украины.

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Жена Артема Кравца восхитила шикарной фигурой (фото)

чемпионат Испании, Артем Кравец, Гранада, Анна Кравец

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Источник:

Сегодня|Спорт

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