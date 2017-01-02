Анна Ризатдинова прыгнула с парашютом в Дубае (фото)

Лучшая спортсменка Украины в 2016 году проводит отпуск в ОАЭ

Известная украинская гимнастка Анна Ризатдинова прыгнула с парашютом в Дубае.

"Я верю, что умею летать! Незабываемый момент!", – подписала фото Ризатдинова. За 15 минут фотографии с прыжков собрали более тысячи "лайков".

Напомним, что Анна Ризатдинова была признана спортсменкой года по версии читателей СегодняСпорт.

В 2016 году на Олимпиаде-2016 в Рио Анна завоевала "бронзу" в индивидуальном многоборье. С этапов Кубка мира по художественной гимнастике Ризатдинова привезла 9 золотых медалей, 9 серебряных и 6 бронзовых. На чемпионате Европы стала третьей в многоборье.