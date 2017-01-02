Анна Ризатдинова прыгнула с парашютом в Дубае (фото)
Лучшая спортсменка Украины в 2016 году проводит отпуск в ОАЭ
Известная украинская гимнастка Анна Ризатдинова прыгнула с парашютом в Дубае.
"Я верю, что умею летать! Незабываемый момент!", – подписала фото Ризатдинова. За 15 минут фотографии с прыжков собрали более тысячи "лайков".
Напомним, что Анна Ризатдинова была признана спортсменкой года по версии читателей СегодняСпорт.
В 2016 году на Олимпиаде-2016 в Рио Анна завоевала "бронзу" в индивидуальном многоборье. С этапов Кубка мира по художественной гимнастике Ризатдинова привезла 9 золотых медалей, 9 серебряных и 6 бронзовых. На чемпионате Европы стала третьей в многоборье.
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