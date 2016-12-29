Антонио Феррейра: "В мире есть четыре лучших вратаря. Все они играют в "Шахтере"

Помощник Фонсеки считает, что в что следующие 10 лет у "горняков" не будет проблем с позицией вратаря

Тренер вратарей донецкого "Шахтера" Антонио Феррейра рассказал, что следующее десятилетие у команды не будет проблем с позицией вратаря.

"По моему мнению, в мире есть четыре лучших вратаря. Все они играют в "Шахтере". Сейчас Пятову 32 года, Антону (Каниболоцкому. – прим.) – 28. Это опытные голкиперы. Шеве (Никита Шевченко.- прим.) – 23. Он молодой, но у него достаточно опыта. Кудрику всего 20 лет. Он еще очень молод.

Могу сказать, что следующие 10 лет у "Шахтера" не будет проблем с позицией вратаря.

Чем больше вратарь играет, тем увереннее себя чувствует, лучше понимает игру команды и своих партнеров. Игра Антона и Шевы имеет мелкие ошибки. Они возникают из того, что эти голкиперы мало выходят на поле. Конечно, для этих ребят лучше больше играть, но гораздо важнее, что лучше для команды.

Я работаю с четырьмя вратарями, но играет только один. Как правило, на этой позиции не делают замен во время матча. Клуб платит мне за то, что я озвучиваю игрокам больше негативных решений, чем положительных. Перед матчем я лишь одному голкиперу говорю: "Ты будешь играть". А еще трем мне нужно сказать: "Ты не играешь". Получается, что большую часть времени я говорю негативные вещи. Очень важно, чтобы они звучали корректно", – говорит Феррейра.