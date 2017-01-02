Артем Кравец поблагодарил фанатов за 30 тысяч подписок в Instagram

Выступающий на правах аренды на испанскую "Гранаду" нападающий "Динамо" и сборной Украины Артем Кравец в первые дни 2017 года набрал 30 тысяч подписчиков в Instagram, о чем сам сообщил в социальной сети. "Спасибо всем", – коротко прокомментировал Кравец.

Кравец – один из самых популярных украинских футболистов в Instagram. Навскидку, больше подписчиков у Евгения Коноплянки (264 тысячи), Анатолия Тимощука (84 тысячи), Андрея Ярмоленко (76 тысяч), Александра Зинченко (62 тысячи), Виктора Коваленко (31 тысяча).

"Гранада" занимает предпоследнее место в чемпионате Испании, а Артем Кравец – лучший бомбардир команды в нынешнем сезоне. На его счету четыре мяча в 14-ти матчах в Примере. Также Артем забил три гола в отборе на ЧМ-2018 в составе сборной Украины.

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