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Артем Кравец поблагодарил фанатов за 30 тысяч подписок в Instagram http://www.segodnya.ua/img/article/7852/48_main.1483382454.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7852/48_tn.1483382454.jpg Украина Нападающий "Гранады" – один из самых популярных украинских футболистов в социальных сетях

Артем Кравец поблагодарил фанатов за 30 тысяч подписок в Instagram

Сегодня, 20:40

Нападающий "Гранады" – один из самых популярных украинских футболистов в социальных сетях

Артем Кравец с женой Анной. Фото Instagram
Артем Кравец с женой Анной. Фото Instagram

Выступающий на правах аренды на испанскую "Гранаду" нападающий "Динамо" и сборной Украины Артем Кравец в первые дни 2017 года набрал 30 тысяч подписчиков в Instagram, о чем сам сообщил в социальной сети. "Спасибо всем", – коротко прокомментировал Кравец.

Кравец – один из самых популярных украинских футболистов в Instagram. Навскидку, больше подписчиков у Евгения Коноплянки (264 тысячи), Анатолия Тимощука (84 тысячи), Андрея Ярмоленко (76 тысяч), Александра Зинченко (62 тысячи), Виктора Коваленко (31 тысяча).

"Гранада" занимает предпоследнее место в чемпионате Испании, а Артем Кравец – лучший бомбардир команды в нынешнем сезоне. На его счету четыре мяча в 14-ти матчах в Примере. Также Артем забил три гола в отборе на ЧМ-2018 в составе сборной Украины.

Жена Артема Кравца восхитила шикарной фигурой (фото)

Thank you to everyone 3️⃣0️⃣0️⃣0️⃣0️⃣

Фото опубликовано Artem Kravets (@kravets89)

Артем Кравец, Гранада

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Источник:

Сегодня|Спорт

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