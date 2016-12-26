Артем Кравец с красавицей-женой отдыхает в "хоромах миллиардера" в Дубае (фото)
Украинский нападающий "Гранады" с женой проводит отпуск в Дубае
Выступающий на правах аренды на испанскую "Гранаду" нападающий "Динамо" и сборной Украины Артем Кравец с женой Анной отправился в отпуск в Объединенные Арабские Эмираты.
"Еще одна ночь в Дубае с любимой", – подписал футболист фотографию в социальной сети, которую снабдил геотегом Billionaire Mansion ("Хоромы миллиардера" – перевод) – модного клуба в Дубае. За час фото набрало более 1200 "лайков"
"Гранада" занимает предпоследнее место в чемпионате Испании, а Артем Кравец – лучший бомбардир команды в нынешнем сезоне. На его счету четыре мяча в 14-ти матчах в Примере. Также Артем забил три гола в отборе на ЧМ-2018 в составе сборной Украины.
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