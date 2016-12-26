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Артем Кравец с красавицей-женой отдыхает в "хоромах миллиардера" в Дубае (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7829/61_main.1482696161.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7829/61_tn.1482696161.jpg Украина Украинский нападающий "Гранады" с женой проводит отпуск в Дубае

Артем Кравец с красавицей-женой отдыхает в "хоромах миллиардера" в Дубае (фото)

Вчера, 22:02

Украинский нападающий "Гранады" с женой проводит отпуск в Дубае

Клуб Billionaire Mansion в Дубае. Фото billionairemansiondubai.com
Клуб Billionaire Mansion в Дубае. Фото billionairemansiondubai.com

Выступающий на правах аренды на испанскую "Гранаду" нападающий "Динамо" и сборной Украины Артем Кравец с женой Анной отправился в отпуск в Объединенные Арабские Эмираты.

"Еще одна ночь в Дубае с любимой", – подписал футболист фотографию в социальной сети, которую снабдил геотегом Billionaire Mansion ("Хоромы миллиардера" – перевод) – модного клуба в Дубае. За час фото набрало более 1200 "лайков"

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"Гранада" занимает предпоследнее место в чемпионате Испании, а Артем Кравец – лучший бомбардир команды в нынешнем сезоне. На его счету четыре мяча в 14-ти матчах в Примере. Также Артем забил три гола в отборе на ЧМ-2018 в составе сборной Украины.

Жена Артема Кравца восхитила шикарной фигурой (фото)

Артем Кравец, Гранада, Анна Кравец

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Источник:

Сегодня|Спорт

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