Артем Кравец с красавицей-женой отдыхает в "хоромах миллиардера" в Дубае (фото)

Выступающий на правах аренды на испанскую "Гранаду" нападающий "Динамо" и сборной Украины Артем Кравец с женой Анной отправился в отпуск в Объединенные Арабские Эмираты.

"Еще одна ночь в Дубае с любимой", – подписал футболист фотографию в социальной сети, которую снабдил геотегом Billionaire Mansion ("Хоромы миллиардера" – перевод) – модного клуба в Дубае. За час фото набрало более 1200 "лайков"

"Гранада" занимает предпоследнее место в чемпионате Испании, а Артем Кравец – лучший бомбардир команды в нынешнем сезоне. На его счету четыре мяча в 14-ти матчах в Примере. Также Артем забил три гола в отборе на ЧМ-2018 в составе сборной Украины.

Жена Артема Кравца восхитила шикарной фигурой (фото)