Артем Милевский: "На работу, как на праздник!"

Бывший форвард киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский в одной из социальных сетей рассказал, что с радостью возвращается в свою нынешнюю команду "Тосно" из второго по силе дивизиона чемпионата России после отпуска.

Фотография с подписью "На работу, как на праздник, привет Питер" собрала тысячу "лайков" за полчаса.

Напомним, что в этом сезоне Артем выступает за клуб "Тосно" из первой российской лиги. Милевский играл в киевском "Динамо" с 2002 по 2013 года, после чего успел сменить пять клубов: "Газиантепспор", "Хайдук" Сплит, "РНК Сплит", Конкордию" и "Тосно".

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