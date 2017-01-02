Артем Милевский "подгорел" на шезлонге у бара в Доминикане (фото)

Экс-нападающий "Динамо" и сборной Украины во время паузы во втором дивизионе чемпионата России уехал в теплые края

Бывший форвард киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский показал фото с отдыха в Доминиканской республике. На нем сильнро "сгоревший" на солнце спортсмен лежит на жезлонге у бара. "Подъехал народ", – подписал фото Артем. На комментарий "Подгорел немного" Милевский ответил: "И не только".

За десять минут фото Милевского в Instagram собрало более 400 "лайков".

Напомним, что в этом сезоне Артем выступает за клуб "Тосно" из первой российской лиги. Милевский играл в киевском "Динамо" с 2002 по 2013 года, после чего успел сменить пять клубов: "Газиантепспор", "Хайдук" Сплит, "РНК Сплит", Конкордию" и "Тосно".