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Артем Милевский "подгорел" на шезлонге у бара в Доминикане (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7852/53_main.1483387732.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7852/53_tn.1483387732.jpg Украина Экс-нападающий "Динамо" и сборной Украины во время паузы во втором дивизионе чемпионата России уехал в теплые края

Артем Милевский "подгорел" на шезлонге у бара в Доминикане (фото)

Сегодня, 22:08

Экс-нападающий "Динамо" и сборной Украины во время паузы во втором дивизионе чемпионата России уехал в теплые края

Артем Милевский. Фото Instagram
Артем Милевский. Фото Instagram

Бывший форвард киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский показал фото с отдыха в Доминиканской республике. На нем сильнро "сгоревший" на солнце спортсмен лежит на жезлонге у бара. "Подъехал народ", – подписал фото Артем. На комментарий "Подгорел немного" Милевский ответил: "И не только".

За десять минут фото Милевского в Instagram собрало более 400 "лайков".

Напомним, что в этом сезоне Артем выступает за клуб "Тосно" из первой российской лиги. Милевский играл в киевском "Динамо" с 2002 по 2013 года, после чего успел сменить пять клубов: "Газиантепспор", "Хайдук" Сплит, "РНК Сплит", Конкордию" и "Тосно".

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отпуск, Артем Милевский, Тосно

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Источник:

Сегодня|Спорт

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