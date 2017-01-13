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Баскетболист Максим Ившин подписал контракт с "Черкасскими Мавпами" http://www.segodnya.ua/img/article/7881/32_main.1484330311.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7881/32_tn.1484330311.jpg Украина Тяжелый форвард начинал сезон в косовском клубе "Пежа"

Баскетболист Максим Ившин подписал контракт с "Черкасскими Мавпами"

Сегодня, 19:58

Тяжелый форвард начинал сезон в косовском клубе "Пежа"

Ившин вернулся в Черкассы. Фото Facebook
Ившин вернулся в Черкассы. Фото Facebook

Сегодня экс-игрок мариупольского "Азовмаша", киевского "Будивельника" и сборной Украины Максим Ившин официально подписал соглашение с "Черкасскими Мавпами".

Тяжелый форвард начинал сезон в косовском клубе "Пежа", но по причинам неспортивного характера не получал достаточно игрового времени. На Балканах Ившин оставался на связи с тренером "Мавп" Максимом Михельсоном, поэтому охотно согласился на предложение из Черкасс.

"Мне очень приятно вернуться в Украину, в Черкассы, где я уже играл и следил за выступлением "Мавп", поэтому прекрасно знаю, в каком состоянии сейчас находится команда. Скажу так, вопросов по поводу выхода команды в плей-офф быть не должно. В начале сезона они несколько потеряли очки, но я уверен, что клуб поднимется значительно выше и поборется за удобную сетку в плей-офф. Надеюсь здесь быстро адаптироваться и помочь команде как в чемпионате, так и кубке, ведь скоро ответственные матчи 1/4 финала Кубка", – прокомментировал свое возвращение Максим.

Сегодня вместе Ившин вместе со своей новой старой командой прибывает в Киев. Возвращение игрока состоится уже завтра в игре против его бывшего клуба "Будивельника". Матч киевлян с "Мавпами" состоится в субботу в 17:00 во Дворце Спорта. Кстати, перед этим поединком в 14:00 женский ТИМ-СКУФ в рамках Балтийской лиги принимать минский ЦМОКИ. На оба матча действительный один билет.
баскетбол, баскетболист, Черкасские Мавпы

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Автор:

Павлова Елена

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