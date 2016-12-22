Bellingcat опубликовала шокирующий доклад об артобстрелах Донбасса из России

Согласно докладу, массированность и высокая частота артиллерийских ударов по Украине из России не позволяет считать обстрелы случайностями

Вооруженный конфликт на Донбассе часто называют "гражданской войной" или "внутренним конфликтом", однако такая оценка не соответствует имеющимся в открытом доступе данным. Об этом говорится в опубликованном сегодня доклада международной команды расследователей Bellingcat.

Согласно презентации доклада, летом 2014 года Украина и США открыто заявляли об участии в конфликте российской армии. Впоследствии было опубликовано несколько докладов, подтвердивших эти заявления, доказавших факты присутствия и гибели российских военнослужащих на востоке Украины, а также наличие на территории Украины российской военной техники.

Опубликованный сегодня доклад, как заявили Bellingcat, представляет собой подробное изучение "до сих пор недостаточно рассмотренного аспекта военного вмешательства России в этот конфликт", а именно артиллерийских ударов России по территории Украины летом 2014 года.

В этом докладе расследователи постарались полностью задокументировать российские артиллерийские удары по территории Украины летом 2014 года при помощи открытых источников.

Crater field and launch site matching demonstration from our new report https://t.co/quuJsaIYIL #PutinAtWar pic.twitter.com/vuTLGgKJYG — bellingcat (@bellingcat) December 21, 2016

Целью доклада, как заявили Bellingcat, стало документирование полного масштаба российских артиллерийских обстрелов украинских сил летом 2014 года.

"Мы изучили всю приграничную территорию в зоне конфликта на предмет наличия потенциальных огневых позиций и мест артиллерийских обстрелов. Нам удалось обнаружить сотни мест, имеющих отношение к предмету исследования", – говоится в презентации доклада.

Фото: ru.bellingcat.com

По данным Bellingcat, артиллерийские части Вооруженных сил Российской Федерации нанесли по крайней мере 149 отдельных артиллерийских ударов по Украине летом 2014 года. Кроме того, расследователям удалось установить еще 130 вероятных артиллерийских позиций.

Согласно докладу, 408 зон поражения от артогня на территории Украины в пределах дальности российских артиллерийских систем характеризуются траекторией снарядов, пересекающей украинско-российскую границу, при этом 127 из них находятся в пределах 3 километров от границы.

Фото: ru.bellingcat.com

Судя по общему количеству воронок, отметили расследователи, летом 2014 года российские военные выпустили тысячи артиллерийских снарядов по целям на территории Украины.

Согласно презентации доклада, недостаток имеющихся в открытом доступе спутниковых снимков и жесткие критерии классификации, используемые в отчете, означают, что эти цифры представляют собой нижний предел оценки истинного числа атак.

"Вполне вероятно, что атак было гораздо больше, чем 149. Об этом говорит и наличие еще 130 вероятных артиллерийских позиций", – говорится в докладе.

Фото: ru.bellingcat.com

Bellingcat также установили, что артиллерийские удары российских Вооруженных сил с территории России по территории Украины начались в июле 2014 года. Их частота и масштаб возрасли в августе и сентябре 2014 года.

Следы артиллерийских ударов через границу можно найти на всей приграничной территории зоны конфликта в Донецкой и Луганской областях.

По мнению исследователей, высокая частота, широкая распространенность и крупный масштаб артиллерийских ударов, рассмотренных в докладе, не позволяют считать их случайностями или действиями без приказа.

"Таким образом, эти атаки можно считать исключительно актом военных действий Российской Федерации против Украины", – отмечают Bellingcat.

Фото: ru.bellingcat.com

Группа расследователей также выложила в открытый доступ интерактивную карту обстрелов, которые были изучены. С полным текстом доклада можно ознакомиться по ссылке.