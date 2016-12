Bellingcat опубликовала шокирующий доклад об артобстрелах Донбасса из России

Вооруженный конфликт на Донбассе часто называют "гражданской войной" или "внутренним конфликтом", однако такая оценка не соответствует имеющимся в открытом доступе данным. Об этом говорится в опубликованном сегодня доклада международной команды расследователей Bellingcat.

Согласно презентации доклада, летом 2014 года Украина и США открыто заявляли об участии в конфликте российской армии. Впоследствии было опубликовано несколько докладов, подтвердивших эти заявления, доказавших факты присутствия и гибели российских военнослужащих на востоке Украины, а также наличие на территории Украины российской военной техники.

Опубликованный сегодня доклад, как заявили Bellingcat, представляет собой подробное изучение "до сих пор недостаточно рассмотренного аспекта военного вмешательства России в этот конфликт", а именно артиллерийских ударов России по территории Украины летом 2014 года.

В этом докладе расследователи постарались полностью задокументировать российские артиллерийские удары по территории Украины летом 2014 года при помощи открытых источников.

Crater field and launch site matching demonstration from our new report https://t.co/quuJsaIYIL #PutinAtWar pic.twitter.com/vuTLGgKJYG