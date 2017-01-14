"Белый Барс" в напряженном матче обыграл "Дженералз"

В матче регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги "Белый Барс" обыграл "Дженералз" на своем льду. Поединок прошел в Белой Церкви в субботу и завершился со счетом 5:4.

Обе команды начали игру без раскачки: уже на третьей минуте матча, за задержку соперника клюшкой, в ворота Юрия Краснопольского был назначен штрафной бросок, который, однако, не реализовал Алексей Овчинников. Ответная реакция "Белого Барса" не заставила себя ждать – Сергей Бабинец переиграл вратаря "Дженералз" Евгения Напненко, своего бывшего одноклубника по "Донбассу".

Почувствовав кураж, игроки "Белого Барса" побежали вперед, и спустя без малого две минуты после первого гола, экс-форвард "Дженералз" Кирилл Бондаренко получил передачу от Сергея Бабинца из-за ворот, обыграл защитника, и отправил шайбу в ворота.

Окончательный счет первого периода установил Алексей Овчинников, реабилитировавшийся за свой нереализованный буллит. Форвард "Дженералз" забросил шайбу за 28 секунд до конца игры, реализовав большинство своей команды после удаления Юрия Поцелуенко.

Второй период прошел под аккомпанемент атак "Белого Барса". На четвертой минуте с передач Кирилла Бондаренко и Сергея Логача, с неудобной руки шайбу под перекладину отправил 16-летний Илья Сеник, а спустя 10 минут это же трио увеличило разрыв – дубль оформил Кирилл Бондаренко.

Однако, уже через две минуты, "Дженералз" смогли вернуться в игру, забросив свою вторую шайбу в большинстве – в этот раз ее автором стал Даниил Скрипец, которому ассистировали форварды первого звена киевской команды Овчинников и Костюк.

Впрочем, счёт сохранялся недолго. После удаления Юрия Шпака, за 10 секунд до конца второго периода, "Белый Барс" снова смог расписаться в воротах Напненко: Максим Разумов, ранее не реализовавший отличнейший выход на ворота, отдал прекрасную передачу на Михаила-Максима Ядловского, которого оставили одного перед пустым углом ворот.

На третий период игроки "Дженералз" вышли максимально заряженными, и тут же шайбу забросил до конца отыгравший момент Игорь Дворник – она стала первой для форварда после возвращения в хоккей.

Концовка третьего периода выдалась остросюжетной. Сначала Алексей Овчинников получил 2-минутный штраф за 3:47 до конца игры, и, казалось бы, шансы "Дженералз" отыграться значительно уменьшились, но уже спустя 30 секунд составы уравнялись, когда за удар клюшкой был удален форвард "Белого Барса" Кирилл Бондаренко. Интригу в матч вернул Александр Боевых, мощным броском от синей линии сделавший счет 5:4. Однако надеждам киевской команды было не суждено сбыться – "Белый Барс" выигрывает матч, и поднимается на пятое место в турнирной таблице!

"Белый Барс" (Белая Церковь) – "Дженералз" (Киев) 5:4 (2:1; 3:1; 0:2)

Шайбы: 1:0 – Бабинец (Разумов, Даниленко), 03:40. 2:0 – Бондаренко (Бабинец, Ромащенко), 05:33. 2:1 – Овчинников (Костюк, Янишевский – больш.), 19:32. 3:1 – Сеник (Логач, Бондаренко – больш.), 22:41. 4:1 – Бондаренко (Сеник, Логач), 32:32. 4:2 – Скрипец (Овчинников, Костюк – больш.), 34:35. 5:2 – Ядловский (Разумов, Даниленко – больш.), 39:51. 5:3 – И. Дворник (А. Дворник, Н. Дворник), 41:35. 5:4 – Боевых (А. Дворник, Н. Дворник), 47:12.