Бесплатные лекарства уже появились в аптеках

Вчера, 23:02

Журналисты вместе с пациентом проверили, как работает программа "Доступные лекарства".


Бесплатные лекарства уже в аптеках. Журналисты "Сегодня" вместе с пациентом проверили, как работает программа "Доступные лекарства". Главное – правильно оформить рецепт. На что нужно обратить внимание во время визита к врачу, и сколько можно сэкономить?
лекарства

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"Сегодня"

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