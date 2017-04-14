Бесплатные лекарства уже появились в аптеках

Бесплатные лекарства уже в аптеках. Журналисты "Сегодня" вместе с пациентом проверили, как работает программа "Доступные лекарства". Главное – правильно оформить рецепт. На что нужно обратить внимание во время визита к врачу, и сколько можно сэкономить?