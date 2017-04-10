Бесплатный семинар по продвижению в интернете. Докладчики от Google, Яндекса, UniSender и WebPromoExperts
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13 апреля в Киеве пройдет бесплатный семинар для бизнеса по продвижению в Интернете, организованный Академией интернет-маркетинга WebPromoExperts и UniSender.
Вы узнаете как быстро увеличивать количество заявок, как в долгосрочной перспективе привлекать дешевый трафик и новых клиентов. Как собрать максимум информации о посетителях сайта, анализировать ее и принимать правильные решения по улучшению сайта или всего бизнеса.
Вам будет полезен семинар, если Вы:
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выводите свой бизнес в онлайн.
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уже работаете в интернете, но хотите улучшить качество работы своего бизнеса и его прибыльность.
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просто хотите говорить со своим подрядчиком на одном языке, с возможностью понимать эффективность его действий, если просто ставите цель повысить свою интернет-маркетинговую грамотность и послушать лайфхаки от лучших практикующих лекторов в этой области.
Подробная программа семинара:
14:10 — 14:30 "Обязательный набор инструментов для интернет-продвижения". Кейс "WebPromoExperts". Ольга Оникиенко
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инструменты конкурентного анализа;
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инструменты оценки эффективности и аналитики;
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инструменты анализа целевой аудитории;
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инструменты улучшения сайта;
14:30 — 15:00 "Мобильность бизнеса в интернете как залог его успеха" Андрей Липатцев, Google
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обзор и статистика по Mobile;
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скорость загрузки сайта, как один из важных факторов успеха Google;
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инструменты для улучшения мобильных сайтов;
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AMP и PWA для бизнеса — как самый современный инструментарий мобильной представленности;
15:00 — 15:30 "Реклама в поиске, как самый быстрый источник привлечения клиентов" представитель Яндекса
-
возможности поисковой рекламы;
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настройки таргетинга в рекламе;
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логика оптимизации рекламных кампаний;
15:30 — 16:10 "Комплексное привлечение и удержание аудитории через подписку" Марина Рыжко Email-маркетолог UniSender
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где хранить базу и вести клиентов;
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на чем быстро создавать сайт и посадочные страницы;
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коммуникационные сервисы: чаты на сайте, коллбеки и попапы;
16:10 — 16:20 Перерыв
16:20 — 16:50 "Продажи через рассылки" Алиса Киричок, UniSender
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как работает эффективная email — рассылка;
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что сделать чтобы не попадать в спам?
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сила автоматических писем;
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истории успешных рассылок;
16:50 — 17:20 "Социальные сети для бизнеса" Сергей Желепа, WebPromoxperts
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обзор и статистика социальных сетей в Украине;
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стратегия продвижения бизнеса в соц. сетях;
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платные и бесплатные инструменты SMM;
Дополнительная информация
За 4 года академия провела 76 бесплатных семинара по комплексному интернет-маркетингу, которые посетили 11 953 человек. На этих семинарах за 3 часа рассказывали про веб-аналитику, SEO и контекстную рекламу.
Семинар будет проходить 13 апреля 2017 года в 14:00 по ниже по указанному адресу:
г. Киев, ул. Хрещатик, 2, "Украинский Дом", Европейская площадь
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