Бесплатный семинар по продвижению в интернете. Докладчики от Google, Яндекса, UniSender и WebPromoExperts

13 апреля в Киеве пройдет бесплатный семинар для бизнеса по продвижению в Интернете, организованный Академией интернет-маркетинга WebPromoExperts и UniSender.

Вы узнаете как быстро увеличивать количество заявок, как в долгосрочной перспективе привлекать дешевый трафик и новых клиентов. Как собрать максимум информации о посетителях сайта, анализировать ее и принимать правильные решения по улучшению сайта или всего бизнеса.

Вам будет полезен семинар, если Вы:

выводите свой бизнес в онлайн.

уже работаете в интернете, но хотите улучшить качество работы своего бизнеса и его прибыльность.

просто хотите говорить со своим подрядчиком на одном языке, с возможностью понимать эффективность его действий, если просто ставите цель повысить свою интернет-маркетинговую грамотность и послушать лайфхаки от лучших практикующих лекторов в этой области.

Подробная программа семинара:

14:10 — 14:30 "Обязательный набор инструментов для интернет-продвижения". Кейс "WebPromoExperts". Ольга Оникиенко

инструменты конкурентного анализа;

инструменты оценки эффективности и аналитики;

инструменты анализа целевой аудитории;

инструменты улучшения сайта;

14:30 — 15:00 "Мобильность бизнеса в интернете как залог его успеха" Андрей Липатцев, Google

обзор и статистика по Mobile;

скорость загрузки сайта, как один из важных факторов успеха Google;

инструменты для улучшения мобильных сайтов;

AMP и PWA для бизнеса — как самый современный инструментарий мобильной представленности;

15:00 — 15:30 "Реклама в поиске, как самый быстрый источник привлечения клиентов" представитель Яндекса

возможности поисковой рекламы;

настройки таргетинга в рекламе;

логика оптимизации рекламных кампаний;

15:30 — 16:10 "Комплексное привлечение и удержание аудитории через подписку" Марина Рыжко Email-маркетолог UniSender

где хранить базу и вести клиентов;

на чем быстро создавать сайт и посадочные страницы;

коммуникационные сервисы: чаты на сайте, коллбеки и попапы;

16:10 — 16:20 Перерыв

16:20 — 16:50 "Продажи через рассылки" Алиса Киричок, UniSender

как работает эффективная email — рассылка;

что сделать чтобы не попадать в спам?

сила автоматических писем;

истории успешных рассылок;

16:50 — 17:20 "Социальные сети для бизнеса" Сергей Желепа, WebPromoxperts

обзор и статистика социальных сетей в Украине;

стратегия продвижения бизнеса в соц. сетях;

платные и бесплатные инструменты SMM;

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Дополнительная информация

За 4 года академия провела 76 бесплатных семинара по комплексному интернет-маркетингу, которые посетили 11 953 человек. На этих семинарах за 3 часа рассказывали про веб-аналитику, SEO и контекстную рекламу.

Семинар будет проходить 13 апреля 2017 года в 14:00 по ниже по указанному адресу:

г. Киев, ул. Хрещатик, 2, "Украинский Дом", Европейская площадь

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