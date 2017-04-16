Без прапорщиков: как могут измениться воинские звания в украинской армии

Кабмин своим законопроектом предлагает ввести новые звания в сержантский состав, а также некоторые из них отменить



Правительство внесло в Верховную Раду законопроект, согласно которому в Вооруженных силах планируется внести изменения в воинские звания, сообщает LB.ua.

Отметим, что на данный момент перечень солдатских и сержантских воинских званий в ВСУ выглядит следующим образом: солдат, старший солдат, младший сержант, сержант, старший сержант, старшина, прапорщик, старший прапорщик.

Если же правительственный законопроект бдет поддержан Верховной Радой, то звания в армии изменятся таким образом: солдат, старший солдат, сержант, старший сержант, главный сержант, штаб-сержант, мастер-сержант, старший мастер-сержант, главный мастер-сержант.

Предлагается изменить и корабельные звания: мичмана заменить штаб-старшиной, старшего мичмана – мастер-старшиной и ввести новые звания старший мастер-старшина и главный мастер-старшина.

Что касается офицерских званий, то здесь останется без изменений.Отметим, что ранее президент Петр Порошенко заявлял, что вместо младшего лейтенанта появится звание хорунжий, а вместо генерал-майора – звание бригадного генерала.

Напомним, как недавно сообщалось, в Министерстве обороны Украины инициируют введение новых воинских званий сержантского и старшинского состава Вооруженных сил.