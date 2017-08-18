Примите участие в акции от авиакомпаний Air France – KLM, отвечайте на три вопроса и получите шанс выиграть билет в один из европейских городов или другие брендированные призы!

Ищите хостес в униформах Air France или KLM на протяжении19-20 августа с 12:00 до 19:00 рядом с сити-лайтами "Без віз! Без валіз!" по адресам:

- Контрактовая площадь, 12;

- Спортивная площадь, 1;

- ул. Мазепы, 5/3;

а также 26-27 августа с 12:00 до 19:00 в ТРЦ Ocean Plaza рядом с указателем к европейским городам.

Вы уже знаете о новых тарифах в Европу? Выберите тариф, который подходит именно Вам.

Зарегистрируйтесь у хостес, дайте ответ на три вопроса анкеты и участвуйте в розыгрыше билета в Европу.

Объявление результатов – 4 сентября на странице KLM Ukraine на Facebook

Участвуйте в акции, узнавайте больше о новых тарифах в Европу от авиакомпаний Air France и KLM!

Всегда рады видеть Вас на борту!

https://www.klm.com/travel/ua_ru/campaigns/visa_free_europe.htm?utm_source=segodnya&utm_medium=PR&utm_term=Visa_free