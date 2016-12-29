Блаженнейший Митрополит Онуфрий: "Православный христианин не может быть пессимистом"

Предстоятель Украинской православной церкви в эксклюзивном интервью "Сегодня" — об итогах 2016 года, о правильной молитве, о способе уйти от ненависти, об интригах вокруг церкви, ожиданиях от будущего и напутствии на 2017-й

— Подходит к концу 2016 год. Каким он был для вас, Ваше Блаженство, и для Церкви? Что запомнилось больше всего и что огорчило?

— Минувший год для Украинской православной церкви был наполнен и радостями, и тревогами. Конечно, огорчает больше всего, что в Украине продолжает проливаться кровь, что люди не могут примириться друг с другом. Утешением стал Крестный ход, который совершался по нашей украинской земле с 9 по 27 июля. Он вышел на Востоке, из Святогорской Лавры (Донецкая область), и на Западе, из Почаевской лавры (Тернопольская область), а в столице эти два молитвенных шествия объединились. Мы молились за всю Украину, за Церковь, за власти, за простой народ и просили у Бога благословения. Мы просили и просим у Бога того, чего не можем сделать мы сами, немощные люди, — благодатного мира, и мы верим, что Господь услышит нас.

— Сегодня множество интриг вокруг Церкви. Как это влияет на ее внутреннюю жизнь?

— Действительно, сегодня Украинская православная церковь находится в скорбях и испытаниях. Но ведь Господь нам другой жизни не обещал. Господь сказал Своим последователям: "В мире будете иметь скорбь" (Ин. 16. 33). История Церкви изобилует гонениями, преследованиями, притеснениями и другими испытаниями, которые Господь попускал Своим последователям для их духовного возрастания и укрепления. Конечно, наши скорби по сравнению со скорбями, которые Церковь Христова претерпевала первые триста лет от своего основания, — ничто. Тогда членов Церкви просто физически уничтожали, а нас сегодня только ругают и несправедливо обвиняют. Это маленькие испытания нашей любви и терпения. Слава Богу за все.

— Ваше Блаженство, возможно ли погасить конфликт на Донбассе в ближайшее время?

— Церковь говорит о том, что никакие земные проблемы не стоят жизни одного человека, она на весах Божественной правды ценнее всех проблем. Тем, кто считает, что земные проблемы необходимо решать с помощью войны, мы с любовью напоминаем, что у любой проблемы есть свой мирный путь решения. У человека есть дар слова, с помощью которого можно найти понимание. Именно этими методами Церковь призывает решать все земные проблемы и молится, чтобы был мир в Украине. Церковь призывает людей найти в себе силы простить друг друга, перестать убивать друг друга. Таковой позиция нашей Церкви была и в другие времена, когда были такие же войны, когда наши князья восставали друг против друга. В те времена наша Каноническая Церковь также призывала прощать друг другу — за это ее ненавидели, выгоняли из обителей монахов, епископов. После сильные мира сего начинали понимать, что Церковь права, они исправляли свои ошибки и примирялись друг с другом. Верю, что нас поймут и в нынешней ситуации. Надо смиряться всем: сильным и слабым, простым и власть имущим, богатым и бедным — всем надо искать мирного пути для решения земных проблем. Будем себя смирять, каяться в своих грехах, тогда Господь и вернет мир в Украину, и благословит всех нас.

— Что вы можете посоветовать человеку, который не может простить смертельную обиду, кто испытывает жгучую ненависть? Как переступить через себя?

— Ненависть между людьми порождается гордыней. Бороться с гордыней мы должны с помощью смирения. Смирение — самая главная добродетель, которой учит нас Бог. Оно не является слабостью, как некоторые считают. Христианское смирение — это критическая самооценка, это способность человека найти свое место в этом большом, многообразном мире. Когда человек может себя правильно оценить, когда находит свое место в этой жизни, тогда он может подчинить себя воле Божьей. И когда человек занимает правильные позиции в этом мире по отношению к себе самому, к ближнему и ко всему творению, он становится способным видеть благость и любовь Божью и покорить себя Божественной воле. Это покорение себя воле Божией на духовном языке выражается одним словом: смирение. Со смирением в душу человека приходит духовная любовь и внутренний мир.

— Вам пришлось принять правление Церковью в переломный момент истории Украины. Есть ли у вас любимый святой или молитва, к которым вы прибегаете в трудную минуту?

— Любой святой поможет, любая молитва будет сильной, если человек обращен лицом к Богу. Тогда человек знает: Бог всегда поможет ему, если он ищет Бога, чтит Его, пытается угодить Ему. Если человек обращен к Богу, Он дает человеку все, что ему нужно для земной жизни и для жизни вечной, и помогает ему в трудную минуту.

— Ваше Блаженство, вы большой молитвенник, стремитесь поменьше быть на виду, любите уединение. И вдруг вы понимаете, что вас избрали главой Церкви. Что вы испытали в тот момент? Он был радостным или тревожным?

— Я не молитвенник, я только хочу научиться молитве, но пока ничем не могу похвастаться. В отношении моего избрания, то я воспринял его как крест, который Господь возложил на мои грешные плечи. Думалось о том, как должен себя вести, чтобы достойно нести это послушание, чтобы не отойти от Бога, от Его заветов, потому что только с Ним и Его благодатию человек может пронести все возлагаемые на него тяготы и испытания. Правила этой жизни одинаковы для всех — и для мирянина, и для простого монаха, и для митрополита. Только с митрополита спрос будет больше. Вот об этом я и думал.

— Кто сыграл наиболее значимую роль в вашей жизни? Кто является для вас жизненным примером?

— Лично для меня образцом такого служения Богу и Церкви являются и святитель Николай, и святитель Василий Великий, и святитель Димитрий Ростовский, которые своей проповедью и личным примером христианского смирения и милосердия стяжали благодать Божию.

Человек носит образ Божий, которым Бог украсил его. В каждом из нас есть два человека: новый и старый. Новый стремится жить по Евангелию, а ветхий человек, который состоит из порока, склоняет нас ко грехам. Эти два человека — новый и ветхий — постоянно борются друг с другом, идет настоящая война. Если мы начинаем грешить, то мы укрепляем своего ветхого человека, а когда человек ветхий начинает побеждать нового человека, то мы становимся агрессивными и злыми.

Все святые нашли в себе силы восстать против ветхого человека, поэтому преклоняюсь перед памятью и преподобного Онуфрия Великого, моего небесного покровителя, и преподобных отцов печерских, преподобного Сергия Радонежского, преподобного Иова Почаевского — каждый святой, к которому я, грешный, имею хоть какое-то отношение, являет достойный пример для подражания, показывает как нам найти, вернуть себе образ Божий и сохранить его в себе.

Когда мы молимся, то призываем на себя благодать Пресвятого Духа, которая преображает нас, возвращает к нам утерянный мир, расставляет в нашей жизни все на свои места. Молитва помогает человеку правильно понять Бога. Если человек молится с открытым сердцем, с покаянием и смирением — Бог часто утешает такого человека и радостью, и откровением, и чувством счастья.

— Каким вам видится следующий, 2017-й год и ближайшее будущее Украины и мира? Есть ли повод для пессимизма, или вы оптимист?

— Я оптимист, православный христианин не может быть пессимистом. Христианам печалиться нужно только о своих грехах. Если человек начинает себя вверять Богу, то он начинает строить свою жизнь на Божественных законах, у него все больше и больше очищается душа от греха, он яснее видит Бога, и будущее не кажется ему мрачным и безнадежным. В самых темных тоннелях безысходности в конце христианин видит Бога.

— Ваше Блаженство, дайте, пожалуйста, напутствие нашим читателям на грядущий год.

— Всем и себе хотел бы пожелать милости Господней, прощения за наши грехи и Божьего благословения, чтобы каждому из нас достойно донести свой земной крест и сподобиться стать наследниками Царства Небесного. Берегите свою веру, а более всего храните молитву, она является помощником человеку в преодолении тех трудностей, которые встречаются ему на пути земной жизни. Молитва дает человеку чувство истины, ведь истину трудно познать одним умом. Есть в жизни много примеров того, когда люди, которые имеют высшее богословское образование, но не имеют молитвы, бывают "сбитыми с толку". А люди простые, которые имеют молитву, четко чувствуют, где правда, а где обман. Именно молитва дает ощущение истины, понимания того, что является светом, а что тьмой, что является добром, а что злом. И пусть Господь поможет всем нам совершать молитву в нашей повседневной жизни.