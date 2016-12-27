Боксер Вячеслав Глазков перенес вторую операцию и на ринг пока не вернется

Промоутеры ждут, когда украинский супертяжеловес Вячеслав Глазков полностью восстановится после травмы и очередной операции, которая прошла осенью, спешки в вопросе его возвращения на ринг нет, сообщила глава промоутерской компании Main Events Кэти Дува.

В январе в Нью-Йорке Глазков травмировал колено и проиграл американцу Чарльзу Мартину техническим нокаутом в бою за вакантный пояс IBF. С тех пор на ринг он не выходил. В апреле Мартин уступил пояс британцу Энтони Джошуа, который уже дважды защитил титул, а в апреле 2017 года встретится с украинцем Владимиром Кличко в Лондоне, где на кону также будет стоять титул WBA Super.

"К сожалению, Глазкову потребовалась еще одна операция на колено этой осенью. Мы все еще ждем, когда он сообщит нам о своей готовности возобновить тренировки. Мы организуем ему бой, как только он восстановится и будет готов возобновить карьеру. Но никто на него не оказывает давления, чтобы он спешил. Важнее, чтобы он полностью восстановился от травмы", – сообщила Дува.

Для 32-летнего Глазкова поражение в бою с Мартином стало первым на профессиональном ринге в 23 боях (21 победа, 1 ничья).