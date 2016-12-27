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Боксер Вячеслав Глазков перенес вторую операцию и на ринг пока не вернется http://www.segodnya.ua/img/article/7835/61_main.1482843450.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7835/61_tn.1482843450.jpg Украина Украинский супертяжеловес травмировался во время чемпионского боя

Боксер Вячеслав Глазков перенес вторую операцию и на ринг пока не вернется

Вчера, 14:51

Украинский супертяжеловес травмировался во время чемпионского боя

Вячеслав Глазков травмировался во время боя. Фото AFP
Вячеслав Глазков травмировался во время боя. Фото AFP

Промоутеры ждут, когда украинский супертяжеловес Вячеслав Глазков полностью восстановится после травмы и очередной операции, которая прошла осенью, спешки в вопросе его возвращения на ринг нет, сообщила глава промоутерской компании Main Events Кэти Дува.

В январе в Нью-Йорке Глазков травмировал колено и проиграл американцу Чарльзу Мартину техническим нокаутом в бою за вакантный пояс IBF. С тех пор на ринг он не выходил. В апреле Мартин уступил пояс британцу Энтони Джошуа, который уже дважды защитил титул, а в апреле 2017 года встретится с украинцем Владимиром Кличко в Лондоне, где на кону также будет стоять титул WBA Super.

"К сожалению, Глазкову потребовалась еще одна операция на колено этой осенью. Мы все еще ждем, когда он сообщит нам о своей готовности возобновить тренировки. Мы организуем ему бой, как только он восстановится и будет готов возобновить карьеру. Но никто на него не оказывает давления, чтобы он спешил. Важнее, чтобы он полностью восстановился от травмы", – сообщила Дува.

Для 32-летнего Глазкова поражение в бою с Мартином стало первым на профессиональном ринге в 23 боях (21 победа, 1 ничья).
бокс, боксер, Вячеслав Глазков

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Источник:

Р-спорт

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