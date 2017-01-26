Более 11 тысяч украинцев уехали жить в ОАЭ

По данным МИД, граждане Украины получили временное разрешение на проживание в этой стране

Более 11 тысяч украинцев перебрались жить Объединенные Арабские Эмираты. Об этом сообщает Департамент консульской службы Министерства иностранных дел Украины.

"По информации МИД ОАЭ, по состоянию на 1 января 2017 года 11 145 граждан Украины получили временное разрешение на проживание в этой стране, в 2016 году 112 135 украинских граждан посетили Объединенные Арабские Эмираты", – говорится в сообщении по итогам состоявшейся в Абу-Даби встречи директора Департамента консульской службы МИД Украины Сергея Погорельцева с заместителем глав МИД ОАЭ Ахмедом Саидом Альхамом Альдхахери.

Стороны обсудили пути дальнейшего развития двусторонней договорно-правовой базы в консульской сфере, а также либерализации взаимных поездок граждан обоих государств.

Как сообщалось, недавно в социальных сетях разгорелся жаркий спор об эмиграции из Украины.