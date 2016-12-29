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Более 200 детей-инвалидов получили новогодние подарки от "Шахтера" http://www.segodnya.ua/img/article/7844/77_main.1483030795.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7844/77_tn.1483030795.jpg Украина В клуб обратились представители благотворительных организаций из Бердянска и Светлодарска

Более 200 детей-инвалидов получили новогодние подарки от "Шахтера"

Сегодня, 18:59

В клуб обратились представители благотворительных организаций из Бердянска и Светлодарска

Фото ФК &quot;Шахтер&quot;
Фото ФК "Шахтер"

Накануне нового года 235 детей-инвалидов в Бердянске, Приморске (Запорожская область), и Светлодарске (Донецкая область) получили подарки от "Шахтера".

В клуб обратились представители благотворительных организаций из Бердянска и Светлодарска с просьбой помочь с новогодними подарками для особенных детей. "Горняки" не могли отказать и отправили детям атрибутику, канцелярию и сладкие подарки в новогодних наборах.

В Бердянске и Приморске подарки были вручены 28 декабря (во время новогоднего карнавала в центре социальной реабилитации детей-инвалидов), а в Светлодарске дети также получили подарки во время новогоднего утренника 27 декабря.

Напомним, ранее "горняки" в рамках проекта "Давай, играй!" подарили на новый год мячи сотням детей во Львове, Краматорске, Курахово и Киеве. Следующее вручение мячей ожидается в Донецке.
благотворительность, футбол, Шахтер Донецк

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