Более 200 детей-инвалидов получили новогодние подарки от "Шахтера"

В клуб обратились представители благотворительных организаций из Бердянска и Светлодарска

Накануне нового года 235 детей-инвалидов в Бердянске, Приморске (Запорожская область), и Светлодарске (Донецкая область) получили подарки от "Шахтера".

В клуб обратились представители благотворительных организаций из Бердянска и Светлодарска с просьбой помочь с новогодними подарками для особенных детей. "Горняки" не могли отказать и отправили детям атрибутику, канцелярию и сладкие подарки в новогодних наборах.

В Бердянске и Приморске подарки были вручены 28 декабря (во время новогоднего карнавала в центре социальной реабилитации детей-инвалидов), а в Светлодарске дети также получили подарки во время новогоднего утренника 27 декабря.

Напомним, ранее "горняки" в рамках проекта "Давай, играй!" подарили на новый год мячи сотням детей во Львове, Краматорске, Курахово и Киеве. Следующее вручение мячей ожидается в Донецке.