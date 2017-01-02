Братья Кличко со своими вторыми половинками встретили Новый год в горах Австрии (фото)
Виталий и Владимир Кличко стали "Дедами Морозами"
Братья Кличко отметили Новый Год со своими семьями в Австрии. В Гоинге в отеле Bio-Hotel Stanglwirt в Альпах братья обычно проводили тренировочный лагерь перед своими поединками, а сейчас решили встретить 2017 год.
Мэр Киева Виталий и претендент на чемпионские титулы IBF и WBA Владимир даже нарядились в костюмы Деда Мороза
Вместе с боксерами Новый год встречали их вторые половинки: жена Виталия Наталья и девушка Владимира Хайден Панеттьери.
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