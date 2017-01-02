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Братья Кличко со своими вторыми половинками встретили Новый год в горах Австрии (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7852/9_main.1483364809.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7852/9_tn.1483364809.jpg Украина Виталий и Владимир Кличко стали "Дедами Морозами"

Братья Кличко со своими вторыми половинками встретили Новый год в горах Австрии (фото)

Сегодня, 15:46

Виталий и Владимир Кличко стали "Дедами Морозами"

Братья Кличко со своими вторыми половинками. Фото Instagram
Братья Кличко со своими вторыми половинками. Фото Instagram

Братья Кличко отметили Новый Год со своими семьями в Австрии. В Гоинге в отеле Bio-Hotel Stanglwirt в Альпах братья обычно проводили тренировочный лагерь перед своими поединками, а сейчас решили встретить 2017 год.

Мэр Киева Виталий и претендент на чемпионские титулы IBF и WBA Владимир даже нарядились в костюмы Деда Мороза

Вместе с боксерами Новый год встречали их вторые половинки: жена Виталия Наталья и девушка Владимира Хайден Панеттьери.

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мэр Киева, братья Кличко, Виталий Кличко, Владимир Кличко, Хэйден Панеттьери

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Источник:

boxing-mma.com

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