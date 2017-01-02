Братья Кличко со своими вторыми половинками встретили Новый год в горах Австрии (фото)

Братья Кличко отметили Новый Год со своими семьями в Австрии. В Гоинге в отеле Bio-Hotel Stanglwirt в Альпах братья обычно проводили тренировочный лагерь перед своими поединками, а сейчас решили встретить 2017 год.

Мэр Киева Виталий и претендент на чемпионские титулы IBF и WBA Владимир даже нарядились в костюмы Деда Мороза

Вместе с боксерами Новый год встречали их вторые половинки: жена Виталия Наталья и девушка Владимира Хайден Панеттьери.