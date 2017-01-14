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"Будивельник" продлил беспроигрышную серию до девяти матчей http://www.segodnya.ua/img/article/7882/68_main.1484414366.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7882/68_tn.1484414366.jpg Украина Лидер чемпионата Украины на своем паркете обыграл "Черкасские Мавпы" со счетом 76:68

"Будивельник" продлил беспроигрышную серию до девяти матчей

Сегодня, 19:18

Лидер чемпионата Украины на своем паркете обыграл "Черкасские Мавпы" со счетом 76:68

&quot;Будивельник&quot; – &quot;Черкасские Мавпы&quot; 76:68 (17:12, 19:17, 17:17, 23:22). Фото fbu.ua
"Будивельник" – "Черкасские Мавпы" 76:68 (17:12, 19:17, 17:17, 23:22). Фото fbu.ua

Лидер чемпионата Украины по баскетболу "Будивельник" в Киеве со счетом 76:68 обыграл "Черкасские Мавпы".

Лучшим игроком матча стал Павел Крутоус, который, выйдя в старте, записал в актив 19 очков. При этом защитник "Будивельника" атаковал с шикарным процентом, реализовав 8 из 11 бросков с игры.

"Будивельник" свой следующий матч проведет 28 января на домашнем паркете против "Волыньбаскет", а "Мавпы" с "Волыньбаскетом" сыграют 26 января.

"Будивельник" – "Черкасские Мавпы" 76:68 (17:12, 19:17, 17:17, 23:22)
Будивельник, Черкасские Мавпы, чемпионат Украины по баскетболу

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Сегодня|Спорт

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