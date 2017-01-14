"Будивельник" продлил беспроигрышную серию до девяти матчей

Лидер чемпионата Украины на своем паркете обыграл "Черкасские Мавпы" со счетом 76:68

Лидер чемпионата Украины по баскетболу "Будивельник" в Киеве со счетом 76:68 обыграл "Черкасские Мавпы".

Лучшим игроком матча стал Павел Крутоус, который, выйдя в старте, записал в актив 19 очков. При этом защитник "Будивельника" атаковал с шикарным процентом, реализовав 8 из 11 бросков с игры.

"Будивельник" свой следующий матч проведет 28 января на домашнем паркете против "Волыньбаскет", а "Мавпы" с "Волыньбаскетом" сыграют 26 января.

"Будивельник" – "Черкасские Мавпы" 76:68 (17:12, 19:17, 17:17, 23:22)



