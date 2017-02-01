Бухгалтер реабилитационного центра во Львове занимался хищением денег

Сегодня, 01:45

Сотрудник учреждения переводил деньги на личную банковскую карту 

Главбух ежемесячно перечислял присвоенные деньги на личную банковскую карту. Фото: Сегодня
Главбух ежемесячно перечислял присвоенные деньги на личную банковскую карту. Фото: Сегодня

Во Львове главный бухгалтер реабилитационного центра попался на хищении денег, предназначенных для выплаты зарплат сотрудникам. Как установили правоохранители, бухгалтер отдельными платежными ведомостями ежемесячно осуществлял перевод денег на свою личную банковскую карту, а потом обналичивал их в банкоматах, сообщает в соцсети Департамент по защите экономики Национальной полиции Украины.

Как сообщают в полиции, на данный момент проводится досудебное расследование, а главбуху предъявили подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины. Санкции этой статьи предусматривают от пяти до восьми лет лишения свободы без права занимать определенные должности или вести определенную деятельность на срок до трех лет.
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Автор:

Дарья Нинько

Источник:

"Сегодня"

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