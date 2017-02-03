Burisma Group намерена в 2017 году инвестировать более 3 млрд грн и пробурить 20 новых скважин

Операционные компании международной энергетической группы Burisma Group намерены в 2017 году пробурить 20 новых скважин. Об этом заявил главный исполнительный директор по украинским операциям Burisma Group и генеральный директор ЭНЕРГО-СЕРВИСНОЙ КОМПАНИИ "ЭСКО-ПИВНИЧ" Тарас Бурдейный. При этом планируемый объем инвестиций в разведку, бурение и добычу составит более 3 млрд грн, а суммарная глубина скважин составит около 100 км.

"В январе компании группы начали бурение четырех новых скважины. Речь идет о Пролетарском, Карайкозовском, Водяновском месторождениях и Веселковой площади. Три из четырех скважин будут глубже 5000 метров со сложным профилем и отклонением от вертикали на расстояние более одного километра. Проектная глубина скважины на Водяновском месторождении составляет 5900 метров, что станет новым рекордом для Burisma Group. Еще по пяти скважинам заказаны проекты, по остальным – ведутся подготовительные работы", – сообщает Тарас Бурдейный.

Разработка и введение в эксплуатацию новых скважин, а также применение на 15 старых скважинах технологий для интенсификации добычи углеводородов, позволят операционным компаниям Burisma Group к концу 2017-го выйти на уровень добычи природного газа около 1,8-2 млрд кубометров. По объемам добычи Burisma Group входит в число лидеров среди частных газодобывающих компаний Украины и обеспечивает порядка 30% всей добычи углеводородов независимыми газодобытчиками.

Компании Burisma Group поставляют газ более чем 100 различных предприятий в Украине. Условия работы как с государственными, так и с частными компаниями по поставкам газа определяются исключительно на рыночных условиях, следуя принципам экономической целесообразности. Только за последние 2 года компании Burisma Group перечислили в бюджеты всех уровней более 5 млрд грн и остаются в числе крупнейших промышленных налогоплательщиков страны.

"Burisma Group на протяжении 2016 года сделала несколько важных шагов для увеличения добычи и обеспечения энергетической независимости Украины. Компании сформировали самый современный флот бурового и сейсмического оборудования в стране, который позволяет наиболее качественно и эффективно проводить работы по разработке новых скважин", – отмечает Тарас Бурдейный.

В частности, летом 2016-го компания приобрела флот для проведения работ по гидроразрыву пласта (ГРП), начав работать с Dawson Geophysical. Также Burisma начала сотрудничать с одним из крупнейших и старейших производителей нефтегазового оборудования – американской National Oilwell Varco (NOV).

"Суть бренда Burisma в технологиях и инновациях. Сотрудничество с NOV и Dawson уже в 2017 году позволит использовать в Украине абсолютно новое современное оборудование и стать провайдером новых технологий при добыче природного газа в Украине. Благодаря поддержке наших партнеров, в Украину приходит технологичное буровое и сейсмическое оборудование, которое позволит более качественно добывать природный газ и максимально дружественно подходить к окружающей среде", – говорит директор по международному сотрудничеству и стратегическому развитию, советник Совета директоров Burisma Group Вадим Пожарский.

Burisma Group — независимая газодобывающая компания с активами в Украине, Италии и Казахстане. Начав работу в 2002 году, сегодня компания является крупнейшим частным газодобытчиком Украины с годовым объемом производства около 1,5 млрд кубометров газа и долей рынка 30%. Основными направлениями деятельности Группы Burisma являются разведка и производство, сервис, геотермальная энергетика. В планах компании нарастить добычу природного газа в Украине до 2 млрд кубометров в 201 7 году.