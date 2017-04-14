Бывшему начальнику ГАИ Киева Макаренко избрали меру пресечения
Если вину докажут, ему грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества
Два месяца под стражей или залог в пять миллионов гривен. Бывшему начальнику ГАИ Киева избрали меру пресечения. Николая Макаренко заподозрили в коррупции еще два года назад. Но он подался в бега, а недавно его экстрадировали из России.
Сам подозреваемый сказал, что таких денег у его семьи нет. И будут ли подавать апелляцию – еще не решили. Если вину докажут, ему грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
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