Бывшему начальнику ГАИ Киева Макаренко избрали меру пресечения

Сегодня, 22:37

Если вину докажут, ему грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества


Два месяца под стражей или залог в пять миллионов гривен. Бывшему начальнику ГАИ Киева избрали меру пресечения. Николая Макаренко заподозрили в коррупции еще два года назад. Но он подался в бега, а недавно его экстрадировали из России.

Сам подозреваемый сказал, что таких денег у его семьи нет. И будут ли подавать апелляцию – еще не решили. Если вину докажут, ему грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
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