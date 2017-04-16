Бжезинский назвал три фактора для возвращения Крыма Украине

Сегодня, 18:13

Американский политолог считает, что полуостров не может полностью отойти Киеву или Москве

Збигнев Бжезинский. Фото: архив
Збигнев Бжезинский. Фото: архив

Компромисс между Украиной и Россией по оккупированному Крыму возможен, но в долгосрочной перспективе. Такое мнение в интервью польскому изданию Gazeta Wyborcza высказал американский политолог и бывший советник президента США по национальной безопасности Збигнев Бжезинский, передает "Апостроф".

Он назвал три главных фактора, которые и будут определять судьбу полуострова.

"Речь не идет о передаче Крыма полностью Украине, так же как и не может быть речи о возвращении Крыма целиком России. Думаю, со временем возможно как-то достичь определенного политического решения, согласно которому Крым будет возвращен каким-то образом на основе признания и учета существования трех элементов: нового российского слоя, существующего несколько десятилетий слоя украинского, а также части, о которой до этого времени не говорили совсем – крымские татары, которые имеют право на самоопределение", – сказал Бжезинский.

Он подчеркнул, что это пока единственный возможный сценарий, который реально воплотить в будущем.

Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 г. после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

После установления контроля над Крымом российской оккупационной властью на полуострове ухудшилась ситуация с правами человека, что констатируют не только украинские омбудсмены, но также международные организации, в том числе ПАСЕ.

В свою очередь Международный криминальный суд (Гаагский трибунал) признал, что действия России во время оккупации Крыма расцениваются как военный конфликт против Украины. В Гааге отмечают, что данный международный конфликт может быть расследован по нормам Римского статута.
россия, Крым, политолог, бжезинский

Вы сейчас просматриваете новость "Бжезинский назвал три фактора для возвращения Крыма Украине". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Крым

На админгранице с Крымом усилили контроль. Фото: Крым.Реалии

СБУ усилила меры безопасности возле Крыма

Сегодня, 11:21

Особое внимание уделяется функционированию пропускных пунктов на админгранице с полуостровом

Крым

На богослужении в Севастополе. Фото: Крым.Реалии.

В Севастополе на пасхальной службе читали Евангелие на украинском языке

Сегодня, 12:26

Оккупанты вместе с местными жителями оккупированного города послушали богослужение в украинском варианте

Мнения

Андрей Гордеев. Фото: Укринформ

Украина может вернуть Крым без единого выстрела – губернатор Херсонской области

Сегодня, 07:04

Сегодня в Херсонской области зарегистрированы 11 тысяч переселенцев из Крыма, у многих из которых проблемы с жильем и трудоустройством

Крым

Вблизи Крыма американский противолодочный самолет вел разведку. Фото: из открытых источников

Самолет ВМС США провел разведку вблизи Крыма

Вчера, 08:45

Воздушное судно совершило разведывательный полет к юго-западу от оккупированного Севастополя

Крым

В Крыму заявили о катастрофе. Фото: И. Варламов

"Власти" Крыма заявили о катастрофе

14 Апреля, 15:08

В портах полуострова - ситуация на грани краха

Украина

Оккупанты завязли в Крыму. Фото: архив

Турчинов объяснил, почему Донбасс не потеряли, как Крым

14 Апреля, 12:39

Захват полуострова задержал оккупантов, и блицкрига России в Украине не получилось, считает секретарь СНБО

Украина

Иванна Климпуш-Цинцадзе. Фото: solydarnist.org

Климпуш-Цинцадзе пригрозила РФ новым иском

13 Апреля, 17:58

Запрет ловли рыбы украинским рыбакам возле Крыма может обернуться для РФ новыми последствиями

Мир

Виталий Портников. Фото: facebook.com/portnikov

Портников сравнил действия Путина в Крыму и Трампа в Сирии

13 Апреля, 11:56

Президенту РФ стоит быть аккуратнее с "китайскими болванчиками", вспомнив про аннексию Крыма

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования