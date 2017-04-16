Бжезинский назвал три фактора для возвращения Крыма Украине

Американский политолог считает, что полуостров не может полностью отойти Киеву или Москве

Компромисс между Украиной и Россией по оккупированному Крыму возможен, но в долгосрочной перспективе. Такое мнение в интервью польскому изданию Gazeta Wyborcza высказал американский политолог и бывший советник президента США по национальной безопасности Збигнев Бжезинский, передает "Апостроф".

Он назвал три главных фактора, которые и будут определять судьбу полуострова.

"Речь не идет о передаче Крыма полностью Украине, так же как и не может быть речи о возвращении Крыма целиком России. Думаю, со временем возможно как-то достичь определенного политического решения, согласно которому Крым будет возвращен каким-то образом на основе признания и учета существования трех элементов: нового российского слоя, существующего несколько десятилетий слоя украинского, а также части, о которой до этого времени не говорили совсем – крымские татары, которые имеют право на самоопределение", – сказал Бжезинский.

Он подчеркнул, что это пока единственный возможный сценарий, который реально воплотить в будущем.

Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 г. после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

После установления контроля над Крымом российской оккупационной властью на полуострове ухудшилась ситуация с правами человека, что констатируют не только украинские омбудсмены, но также международные организации, в том числе ПАСЕ.

В свою очередь Международный криминальный суд (Гаагский трибунал) признал, что действия России во время оккупации Крыма расцениваются как военный конфликт против Украины. В Гааге отмечают, что данный международный конфликт может быть расследован по нормам Римского статута.