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C разгона в стену: Степаненко с женой посетили Хогвардс (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7870/19_main.1484070972.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7870/19_tn.1484070972.jpg Украина Полузащитник сборной Украины с женой отдыхает в Лондоне

C разгона в стену: Степаненко с женой посетили Хогвардс (фото)

Сегодня, 19:56

Полузащитник сборной Украины с женой отдыхает в Лондоне

Маргарита Степаненко &quot;проходит&quot; сквозь стену на Экспресс в Хогвардс. Фото Instagram
Маргарита Степаненко "проходит" сквозь стену на Экспресс в Хогвардс. Фото Instagram

Полузащитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины Тарас Степаненко с женой Маргаритой проводят отпуск в во время зимней паузы в чемпионате Украины в Лондоне. Она уже посетили основные достопримечательности города, в том числе знаменитый Биг Бен. А сегодня пара отправилась в пригород Лондона Уотфорд, где расположен Музей Гарри Поттера.

Справка: Студия Warner Bros. переделала павильоны киностудии "Leavesden Studios" в Уотфорде, где проходили съемки культового фильма, и превратила ее в музей Поттерианы. В музее посетители могут посмотреть на декорации, использованные в съемках, и узнать много нового о съемочном процессе, огромной работе декораторов, костюмеров и художников, разработке спецэффектов и каскадерских трюков.

В нынешнем сезоне Тарас Степаненко сыграл в 16-ти матчах в чемпионате Украины и забил один гол. Также на счету полузащитника девять матчей и два гола в еврокубках (Лига чемпионов и Лига Европы).
гарри поттер, Шахтер Донецк, Тарас Степаненко

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Источник:

Сегодня|Спорт

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