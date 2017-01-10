C разгона в стену: Степаненко с женой посетили Хогвардс (фото)

Полузащитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины Тарас Степаненко с женой Маргаритой проводят отпуск в во время зимней паузы в чемпионате Украины в Лондоне. Она уже посетили основные достопримечательности города, в том числе знаменитый Биг Бен. А сегодня пара отправилась в пригород Лондона Уотфорд, где расположен Музей Гарри Поттера.

Справка: Студия Warner Bros. переделала павильоны киностудии "Leavesden Studios" в Уотфорде, где проходили съемки культового фильма, и превратила ее в музей Поттерианы. В музее посетители могут посмотреть на декорации, использованные в съемках, и узнать много нового о съемочном процессе, огромной работе декораторов, костюмеров и художников, разработке спецэффектов и каскадерских трюков.

В нынешнем сезоне Тарас Степаненко сыграл в 16-ти матчах в чемпионате Украины и забил один гол. Также на счету полузащитника девять матчей и два гола в еврокубках (Лига чемпионов и Лига Европы).