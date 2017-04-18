Cерьезное похолодание в Украине задержится

Сегодня, 10:46

В ближайшие дни погоду в стране будет определять прохладная воздушная масса

Погода в стране испортится. Фото: AFP
Погода в стране испортится. Фото: AFP

Синоптики предупреждают украинцев об ухудшении погодных условий 18-22 апреля 2017 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"В связи с вторжением арктического воздуха 18-22 апреля ожидается холодная погода: ночью заморозки в воздухе 0-5 градусов, на поверхности почвы 3-8 градусов, дневная температура 3-9 градусов тепла", – говорится в сообщении.

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Сегодня, 18 апреля, в южных, восточных и центральных областях Украины ожидается дождь, в центральных, Харьковской, Николаевской областях – сильный дождь и мокрый снег, на остальной территории – без существенных осадков. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

Ночью в западных, северных, большинстве центральных и Харьковской областях на поверхности почвы и в воздухе ожидаются заморозки 0-6 градусов, на остальной территории температура воздуха 2-7 тепла; днем 3-9 тепла.
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