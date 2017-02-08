Чем грозит Украине блокада Донбасса

На востоке страны уже двенадцатый день длится блокада нескольких железнодорожных перегонов с неконтролируемыми территориями Донбасса. По мнению экспертов, последствия от таких действий могут быть катастрофичными. "Сегодня" узнала, чем это грозит украинцам.

"ВЕЕРНАЯ" БЛОКАДА. Сама блокада, напомним, началась еще 27 января — ее организовали группа "активистов" в военной форме и ряд народных депутатов. Позже прокуратура открыла уголовное дело по факту блокирования железной дороги. Активисты требуют "заморозить" железнодорожное сообщение между Украиной и неконтролируемыми территориями, а также прекратить там закупку угля. Более того, сторонники блокады заявляют, что украинское правительство закупает "черное золото" по формуле "Роттердам+", которую еще в прошлом году предложила Нацкомиссия регулирования электроэнергетики. Она привязывает оптовую цену на уголь к его стоимости в Европе. Однако министр энергетики и угольной промышленности Украины назвал такие заявления мифом. "Украина не закупает уголь на неконтролируемых территориях по "Роттердаму+". Поэтому любые манипуляции о том, что транспортировка угля оттуда оплачивается по этой формуле, не соответствуют действительности", — подчеркнул министр. При этом Насалик не исключил, что блокада грозит веерными отключениями по всей Украине. По его словам, действия активистов могут привести к тому, что теплоэлектростанции перестанут получать антрацит (вид энергетического угля) для производства электроэнергии. "Если будет полностью перекрыта зона боевых действий, я могу подтвердить, что мы пройдем определенный период адаптации и перейдем к веерным отключениям и ограничению генерации", — подчеркнул Насалик. Он добавил, что завезти оперативно уголь по импорту не получится — срок его доставки составляет 50—60 дней. Министр также отметил, что если Украина выйдет на внешние рынки с целью закупить 8 млн тонн угля, то цена в мире может быть повышена на 30—40%, — а значит, дополнительные 20 млрд грн могут лечь на плечи потребителей.

ЭКСПЕРТЫ. Поддерживают мнение министра и эксперты. Так, высокую вероятность веерных отключений спрогнозировал и экс-министр экономики Украины Виктор Суслов. По его словам, блокада наносит ущерб прежде всего подконтрольным украинским властям территориям, грозит сбоями в работе электростанций и проблемами для украинской промышленности в целом. А вот советник министра по вопросам временно оккупированных территорий Олеся Цибулько назвала происходящее "пиаром отдельных депутатов", который может привести к заморозке конфликта на долгие годы.

Другие эксперты также жестко осуждают блокаду. "Это очень негативно влияет на ситуацию на линии соприкосновения. Более того, это создает конфликт между этими блокирующими товарищами и представителями государственных структур, в частности Национальной полиции. И я уже не говорю о проблеме угля в условиях таких морозов. Сейчас ни в коем случае нельзя такие вещи делать. Можно, конечно, закупать уголь у РФ, но уже за валюту, что даст дополнительную нагрузку на украинцев. Можно и в Австралии, и в ЮАР, но это очень долго, а холодно уже сейчас", — говорит политолог Владимир Фесенко.

Мнение народа: "Блокаду надо прервать!"

Рядовые украинцы блокаду жестко критикуют. "Ну что же, будем тогда замерзать здесь, если не будут топить. Блокировщики забыли, что нам еще февраль нужно пережить, — говорит Дмитрий из Славянска и добавляет: — Если нет на сегодняшний день никаких альтернатив, где покупать уголь, то почему его не закупать на Донбассе? Главное же, чтобы людям было хорошо и тепло в домах". Его поддерживает и жительница Краматорска Людмила: "В любом случае нужно давать уголь, договариваться. Надо все-таки решить этот вопрос мирным путем, чтоб все было как надо".

"Очень плохо отношусь к этому. В конце концов, от электричества зависят практически все жители Приднепровска (жилмассив одного из районов Днепра. — Авт.)", — говорит жительница Днепра Зоя. Светлана Владимировна из Днепра считает, что такой блокадой жителей неподконтрольных территорий Донбасса можно только отпугнуть: "Ее нужно прерывать. Правительство должно отреагировать и сказать свое решающее "нет" блокаде". Жительница Северодонецка Анастасия к блокаде также относится крайне негативно: "Люди и там есть и здесь есть. Они ни в чем не виноваты и не заслуживают такого отношения. Украина и там, Украина и здесь. Все должны равные возможности иметь".