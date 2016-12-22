Чемпион Сербии отказался подписывать контракт с ненужным "Динамо" игроком
Во время медицинского осмотра у Лукмана Аруны обнаружены проблемы с коленом
"Црвена Звезда" окончательно отказалась от подписания контракта с полузащитником "Динамо" Лукманом Аруной.
Как сообщает sportske.net, сербский клуб решил не рисковать подписывать контракт с нигерийцем, у которого во время медицинского осмотра обнаружены проблемы с коленом.
Кроме того, также сообщается, что клуб отпугнули финансовые аппетиты футболиста, который, в случае подписания соглашения, имел бы зарплату выше средней в клубе.
Вернувшись летом из аренды из российского "Анжи", нигериец в текущем сезоне не провел ни единого матча в составе киевлян.
Напомним, что срок действия контракта Аруны с "Динамо" истекает 1 января 2017 года. После этого он становится свободным агентом.
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