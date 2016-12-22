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Чемпион Сербии отказался подписывать контракт с ненужным "Динамо" игроком http://www.segodnya.ua/img/article/7820/21_main.1482406951.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7820/21_tn.1482406951.jpg Украина Во время медицинского осмотра у Лукмана Аруны обнаружены проблемы с коленом

Чемпион Сербии отказался подписывать контракт с ненужным "Динамо" игроком

Сегодня, 13:40

Во время медицинского осмотра у Лукмана Аруны обнаружены проблемы с коленом

Лукман Аруна. Фото ФК &quot;Динамо&quot;
Лукман Аруна. Фото ФК "Динамо"

"Црвена Звезда" окончательно отказалась от подписания контракта с полузащитником "Динамо" Лукманом Аруной.

Как сообщает sportske.net, сербский клуб решил не рисковать подписывать контракт с нигерийцем, у которого во время медицинского осмотра обнаружены проблемы с коленом.

Кроме того, также сообщается, что клуб отпугнули финансовые аппетиты футболиста, который, в случае подписания соглашения, имел бы зарплату выше средней в клубе.

Вернувшись летом из аренды из российского "Анжи", нигериец в текущем сезоне не провел ни единого матча в составе киевлян.

Напомним, что срок действия контракта Аруны с "Динамо" истекает 1 января 2017 года. После этого он становится свободным агентом.
футбол, чемпионат Украины, Динамо Киев, Црвена Звезда, Лукман Аруна, чемпионат Сербии

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Источник:

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