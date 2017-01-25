Черкасские программисты помогут украинцам бороться с суржиком (видео)

В приложении – уже полторы тысячи колоритных и малораспространенных слов

Черкасские программисты разработали бесплатное приложение для гаджетов, который в игровой форме помогает обогатить язык "вкусными" украинскими словами.

Учебная пятиминутка – уже традиция в семье Цибровских. Ежедневно со смартфонами в руках отец с 10-летней дочерью углубляют знания украинского.

Изучать колоритные слова из приложения 37-летний менеджер Юрий начал несколько месяцев назад. Так решил бороться с суржиком и поддержать дочь, которая мечтает стать журналистом.

"Я говорю по-русски, потому что уровень украинской недостаточно высок, но с помощью такой программы это можно исправить, я считаю", – сказал Юрий Цибровский, пользователь приложения.

Зайдя в какое-то слово, вы можете увидеть его подробное описание, а также фотосет.

Максим – автор идеи. Бесплатное приложение "РИД" он и еще полтора десятка специалистов разрабатывали полгода. Пользоваться им – говорят – очень просто. Нужно скачать программу на свой гаджет и ежедневно выделять хотя бы пять минут на учебу.

"Суржик искоренится тогда, когда люди начнут больше заниматься самообразованием, когда они смогут интереснее, вкуснее разговаривать", – считает Максим Тимчий, автор идеи приложения.

В приложении – уже полторы тысячи колоритных и малораспространенных слов. Редакторы проекта говорят: каждое прошло тщательный отбор.

"Если слова нет в словаре, или им никто не пользуется, то мы его не публикуем. Или оно является общеизвестным", – отметила Татьяна Шевченко, редактор приложения.

"Это как раз то оптимальное количество, которое занимает немного времени, не утомляет и позволяет человеку качественно запомнить закладку", – поделилась Оксана Мельниченко, преподаватель украинского языка и литературы Черкасской гимназии № 9.

За несколько месяцев приложение уже установили почти 20 тысяч интернет-пользователей. Авторы планируют его и дальше совершенствовать. В частности, уже готовят аудио версию.

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