Черкасский предприниматель дорого заплатил за знакомство с девушкой (видео)
Мужчину избили и заставили писать расписку, что он проиграл в карты 10 миллионов гривен
Предприниматель из Черкасской области попал в сети банды аферистов. Познакомился с девушкой, которая попросила отвезти ее к сестре в Кировоградскую область. Когда приехали, девушка пригласила водителя на чай.
После этого в дом ворвались двое неизвестных. Предпринимателя избили и заставили писать расписку, что он проиграл в карты 10 миллионов гривен.
Мужчину вывезли обратно в Черкасскую область и выбросили в Чигиринском районе. Он пошел в полицию. Одного из нападавших правоохранители уже задержали.
"Завели в дом, потом заходят двое, начали на меня кидаться, сколько мог защищался, а потом меня уложили на кровать, потом еще минут 20 руки выкручивали, завязали плотно и начали бить", – рассказал потерпевший.
"Было немедленно введен план "Перехват", через несколько часов один из нападавших был задержан", – отметил Дмитрий Грищенко, начальник сектора коммуникаций Нацполиции в Черкасской области.
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