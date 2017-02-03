Черкасский предприниматель дорого заплатил за знакомство с девушкой (видео)

Мужчину избили и заставили писать расписку, что он проиграл в карты 10 миллионов гривен

Предприниматель из Черкасской области попал в сети банды аферистов. Познакомился с девушкой, которая попросила отвезти ее к сестре в Кировоградскую область. Когда приехали, девушка пригласила водителя на чай.

После этого в дом ворвались двое неизвестных. Предпринимателя избили и заставили писать расписку, что он проиграл в карты 10 миллионов гривен.

Мужчину вывезли обратно в Черкасскую область и выбросили в Чигиринском районе. Он пошел в полицию. Одного из нападавших правоохранители уже задержали.

"Завели в дом, потом заходят двое, начали на меня кидаться, сколько мог защищался, а потом меня уложили на кровать, потом еще минут 20 руки выкручивали, завязали плотно и начали бить", – рассказал потерпевший.

"Было немедленно введен план "Перехват", через несколько часов один из нападавших был задержан", – отметил Дмитрий Грищенко, начальник сектора коммуникаций Нацполиции в Черкасской области.