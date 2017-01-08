Что читает президент: Порошенко назвал любимые книги в 2016 году

Президент Украины Петр Порошенко подвел свои итоги прошлого года и составил список любимых книг, которые прочитал в 2016 году.

ТОП-6 книг, которые заинтересовали украинского президента, был опубликован на блог-платформе Medium.

1. "Спогади", Павло Скоропадский

Великороссы говорят: "Никакой Украины не будет", а я говорю: "Чтобы не произошло, Украина в той или иной форме будет. Невозможно заставить реку идти против течения, так же и с народом, его не заставишь отказаться от своих идеалов "

2. "25 перемог України", Олександр Палій

В истории Украины были целые эпохи, когда масштабные нападения врагов отражались по несколько в год. Чтобы сохраниться на такой привлекательной и желанной для врагов земле, наши предки не могли не побеждать.

3. "Тамплієри", Сергій Жадан

Когда стоишь под небесами зимы, и небеса разворачиваются и бегут прочь, понимаешь, что жить нужно там, где тебя не пугает смерть.

4. "Secondhand time" Svetlana Alexievich

Никто нас не учил, как быть свободными. Нас только учили, как умирать за свободу.

5. Антологія української поезії ХХ століття "А-ба-ба-га-ла-ма-га"

Интересный и уникальный сборник украинской поэзии, десятки известных и малоизвестных имен – Павел Тычина, Богдан-Игорь Антоныч, Освальд Буркхард (Юрий Клен), Михаил Семенко, Елена Телига, Олег Ольжич.

6. "Казимир Малевич. Київський період 1928-1930 ", Тетяна Філевська

Это книга о киевском периоде жизни "самого известного киевлянина мира" – основательный сборник наследия Малевича в Киеве.