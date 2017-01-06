Что делать, если газ в плите стал соломенного цвета

В связи с резким похолоданием в Украине возникла необходимость перенастройки давления в локальных газовых сетях. Поэтому в случае смены цвета пламени при сжигании газа на соломенный необходимо обращаться в службу "104", информирует "Нафтогаз Украины".

"На Рождество с севера придет мороз. Из-за резкого падения температуры вашей газовой службе, вероятно, придется перенастроить давление в локальной сети, обслуживающей ваш и соседние дома. Если вдруг пламя завтра станет соломенного цвета – это неправильно отрегулированное давление. Звоните на "104", оставляйте заявку оператору. Это работает", – отметили в "Нафтогазе".

Как сообщалось, в ближайшие дни по Украине ударят морозы и метели со шквальным ветром.