Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Последние новости Украины
Что делать, если газ в плите стал соломенного цвета http://www.segodnya.ua/img/article/7859/89_main.1483701669.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7859/89_tn.1483701669.jpg Украина В "Нафтогазе" объяснили, что внешний вид горящего газа меняется из-за давления

Что делать, если газ в плите стал соломенного цвета

Сегодня, 13:20

В "Нафтогазе" объяснили, что внешний вид горящего газа меняется из-за давления

Желтый газ в плите говорит о неправильном давлении. Фото: kstnews.kz
Желтый газ в плите говорит о неправильном давлении. Фото: kstnews.kz

В связи с резким похолоданием в Украине возникла необходимость перенастройки давления в локальных газовых сетях. Поэтому в случае смены цвета пламени при сжигании газа на соломенный необходимо обращаться в службу "104", информирует "Нафтогаз Украины".

"На Рождество с севера придет мороз. Из-за резкого падения температуры вашей газовой службе, вероятно, придется перенастроить давление в локальной сети, обслуживающей ваш и соседние дома. Если вдруг пламя завтра станет соломенного цвета – это неправильно отрегулированное давление. Звоните на "104", оставляйте заявку оператору. Это работает", – отметили в "Нафтогазе".

Как сообщалось, в ближайшие дни по Украине ударят морозы и метели со шквальным ветром
газ, нафтогаз, плита, пламя, цвет, нафтогаз украины, желтый, оранжевый, соломенный

Вы сейчас просматриваете новость "Что делать, если газ в плите стал соломенного цвета". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Экономика

Украина увеличит отбор газа из своих хранилищ из-за морозов. Фото: AFP

Морозы заставили Украину активнее тратить газ

Сегодня, 10:40

В "Укртрансгазе" заявили о намерении увеличить отбор голубого топлива до 100 млн кубов газа

Сергей Корсунский

Борьба за украинский транзит: впереди два сложных года

Сегодня, 07:10

Финансы

Владимир Гройсман. Фото: investigator.org.ua

Гройсман рассказал, как снизить курс доллара до 18,5 грн

Вчера, 14:09

По словам премьера, ключом к снижению курса доллара является энергонезависимость Украины

ЖКХ

Владимир Гройсман. Фото: архив

Мы ликвидировали крупнейшую коррупционную схему Украины - Гройсман

Вчера, 14:24

Премьер рассказал о субсидиях, энергоэффективности и борьбе с коррупцией

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.