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Что грозит украинцам, которые живут не по прописке: кого и насколько могут штрафовать http://www.segodnya.ua/img/article/7840/45_main.1482944109.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7840/45_tn.1482944109.jpg Украина Первый раз "нарушителям" грозит предупреждение, а на второй раз – штраф

Что грозит украинцам, которые живут не по прописке: кого и насколько могут штрафовать

Сегодня, 05:43

Первый раз "нарушителям" грозит предупреждение, а на второй раз – штраф

Максимальный штраф - 51 гривня. Фото: архив
Максимальный штраф - 51 гривня. Фото: архив

В Украине еще в апреле этого года вступило в силу постановление Кабмина №207, по которому регистрация места жительства передается из Госмиграционной службы в ведение местных органов власти. Все, кто уехал из дома и задержался как минимум на 30 дней (заработки, отдых, учеба и т.п) обязан зарегистрироваться на новом месте.

Для регистрации нужен документ, например, договор аренды жилья или право собственности на квартиру. Кроме того, в центр административных услуг нужно принести оригинал паспорта того, кто регистрируется и того, кто владеет жильем. Мужчинам также придется показать военный билет.

Штрафы за отсутствие регистрации пополняют местные бюджеты и, как считает юрист Александр Плахотник, это станет стимул для местной власти активнее находить "нарушителей" и штрафовать их.

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"Вообще тут очень сложно определить, кто прописан, а кто нет. Вот если сами признаетесь – тогда да, могут наказать. А если сказать, например: "да, я прописан в Днепре, но работаю в Киеве и каждый день езжу домой на попутках", будет сложно доказать обратное. Да и оно того не стоит – из-за 17 гривен штрафа никто не будет проводить расследование и выяснять, где вы живете", – говорит Александр Плахотник.
штрафы, билет, квартиры, регистрация, зарегистрироваться, Плахотник, местные бюджеты

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Автор:

Александр Литвин

Источник:

"Сегодня"

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